Le Gym Lips, il nuovo trend che spopola su TikTok per un effetto naturale

Le Gym Lips sono l’ultimo trend arrivato direttamente dai social e, nello specifico, da TikTok. Ma in cosa consiste? Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Ma non farti ingannare dal nome: non si tratta di una ginnastica per le labbra, ma di labbra adatte anche alla palestra.

Chi non è mai stata afflitta del dilemma: mi trucco oppure non mi trucco mentre mi alleno?

Il conflitto interiore che nasce all’interno di ogni donna la spinge a dover cercare con immensi sforzi il punto di incontro tra l’essere impeccabile – che mentre si suda diventa improbabile – e l’essere più naturale possibile.

Da qui, mille tecniche di make up, stratagemmi, prove (che spesso diventano un vero e proprio disastro). Ed alla fine il punto di incontro tra sobrietà e ricercatezza non è (quas) mai perfetto, tendiamo sempre da uno dei due lati.

Ecco che il social degli ultimi anni viene in nostro soccorso per renderci meno faticosa la preparazione alla fatica con le gym lips.

E c’è di più, perché questa tecnica rendere l’aspetto delle nostre labbra talmente naturale da riuscire a convincere anche chi aveva sempre adottato la filosofia del no make up in palestra. Ma di cosa si tratta esattamente? Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Gym Lips: tutto sull’ultima tendenza

Partiamo subito dicendo che ad introdurre nel magico mondo del make up questa tecnica è stata la truccatrice ed influencer Kelli Anne Sewell.

Tutto è partito con un semplicissimo hashtag #Gymlips ed è finito con 93.000 visualizzazioni in pochissimo tempo.

Il suo fine? Rendere l’aspetto delle nostre labbra naturale, adatto quindi ad ogni occasione, palestra compresa.

Come fare? Semplicemente scegliendo la tonalità giusta. Cosa si intende per quella giusta? Quella dalla nuance più simile possibile al colore di cui madre natura ci ha dotati.

La Sewel, con una serie di suggerimenti, video, consigli, che stanno letteralmente spopolando sui social, ha mostrato come fare ad avere un aspetto naturale in poche mosse.

La prima cosa da fare è amplificare il contorno della bocca con una tonalità di matita per le labbra (se riesci a trovarne una resistente all’acqua è ancora meglio) che si abbini al suo colore naturale oppure uno che si adatti al tono della pelle.

Fatto ciò lo step successivo è applicare un lucidalabbra trasparente e rimpolpante per ottenere il cosiddetto “broncio da Vip”, che altro non è che delle labbra apparentemente più carnose del solito. Il tutto ovviamente rigorosamente senza dover ricorrere a delle punturine.

Se non hai a disposizione il lucidalabbra succitato, puoi optare per un balsamo labbra incolore, che dovrebbe conferire loro lo stesso aspetto.

Il risultato finale? Assolutamente naturale. Sembrerai la tua versione no make up pur essendo truccata e potrai così andare in palestra, al supermercato, ecc ecc fingendo di aver rinunciato al trucco.

Un altro segreto per ottenere labbra più grandi senza dover ricorrere all’overline è stato suggerito sempre dalle influencer.

In ogni caso, ormai con i nuovi trend di make up appare chiaro che possiamo raggiungere anche ciò che fino a poco fa ci sarebbe sembrato irraggiungibile.