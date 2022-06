Il dessert al cucchiaio più buono dell’estate è semplice e naturale

Bicchieri con fragole e mascarpone: bastano queste poche parole per aprire un mondo quello del gusto genuino e travolgente

Ci sono dolci al cucchiaio con preparazioni lunghe e in alcuni casi anche complicate. Ma in estate tutto quello che vogliamo è perdere poco tempo in cucina, per dedicarsi al relax e a stare bene. Ecco perché i bicchieri con fragole e mascarpone sono tutto quello che ci mancava.

Una soluzione golosa e spettacolare da portare in tavola se abbiamo ospiti all’improvviso oppure se più semplicemente non ci va di servire le fragole al naturale e basta, anche se sono buone pure così.

Per servirle useremo le coppe da cocktail, oppure i bicchierini per il tiramisù in monoporzione. Fondamentale è che rimangano in frigo fino a poco prima del servizio. Ecco perché possiamo prepararli anche in largo anticipo.

Bicchieri con fragole e mascarpone, non solo panna

Se vogliamo alleggerire un po’ questa ricetta, invece della panna fresca possiamo usare del latte intero, tenuto in frigorifero fino all’ultimo.

Ingredienti:

400 g fragole

250 g mascarpone

60 g zucchero semolato

2 dl panna fresca

1 limone

foglioline di menta

Preparazione:

La prima mossa per preparare dei perfetti bicchieri con fragole e mascarpone è la pulizia del frutto. Prendiamo le fragole, stacchiamo il picciolo e laviamole bene. Il nostro consiglio? Lasciamole a bagno in una ciotola con acqua fredda per almeno 10 minuto.

Poi riprendiamole e tagliamole a pezzetti in un’altra ciotola. Condiamo con il succo filtrato del limone e lo zucchero semolato. Mescoliamo con un cucchiaio di legno e lasciamo riposare per altri 10 minuti in frigorifero. Servirà anche a far formare sul fondo il classico succo che ci servirà per il servizio finale.

Passiamo alla crema a base di mascarpone. Versiamo in un piatto forno il formaggio aggiungendo lo zucchero a velo e la panna fresca (ma non montata) che servirà ad ammorbidirlo. Giriamo con un un cucchiaio per un paio di minuti in modo da avere un composto liscio. Quando la crema è pronta, teniamola in frigo fino a quando tiriamo fuori le fragole.

É arrivato il momento di assemblare i nostri bicchieri golosi. Sul fondo mettiamo un cucchiaio di crema al mascarpone. Poi un paio di cucchiai di fragole insieme ad un po’ di succo, ancora due cucchiai di crema al mascarpone e almeno un cucchiaio con il succo. Per completare, una fogliolina o due di menta fresca e lasciamo in frigo fino al momento del servizio.