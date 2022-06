Alessandro Iannoni spiffera tutto: “Ecco l’incubo di mamma Carmen Di Pietro”

Alessandro Iannoni dopo il suo ritiro all’Isola dei Famosi, a causa degli impegni legati all’università, ha deciso di spifferare tutto quanto rivelando qual è l’incubo di sua mamma Carmen Di Pietro.

Alessandro Iannoni ha trovato un certo successo prendendo parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi in coppia con sua mamma Carmen Di Pietro. Nonostante fosse uno dei concorrenti di punta di Ilary Blasi, ed amatissimo dal pubblico del piccolo schermo degli italiani, il suo percorso non è andato come previsto in quanto, a causa dei suoi impegni universitari, ha rifiutato il prolungamento della messa in onda abbandonando l’Isola il 23 maggio.

Ora lui è tornato in Italia e tra uno studio matto e disperato e l’altro, sui suoi canali social o nelle interviste a cui ha scelto di raccontarsi si è lasciato andare ad una confessione inedita su Carmen Di Pietro rivelando un retroscena che probabilmente qualcuno aveva immaginato durante il percorso che i due hanno fatto insieme in Honduras.

Alessandro Iannoni dopo l’Isola dei Famosi ha spifferato tutto quello che c’è da sapere su sua mamma e di che cosa ha combinato prima di atterrare in Honduras per rivivere quest’esperienza immersa nel verde della natura.

Isola dei Famosi: Alessandro Iannoni svela l’incubo di Carmen Di Pietro

Alessandro Iannoni ha recentemente voluto rompere il silenzio in merito al suo rapporto con Carmen Di Pietro, che durante il corso di quest’esperienza all’Isola dei Famosi ha raccontato il dramma che l’ha cambiata per sempre di cui il pubblico non era a conoscenza, rivelando qualcosa di inedito di cui ancora non aveva affatto cenno in Honduras.

“Il suo incubo“ ha esordito Alessandro durante il corso dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “E’ che io possa volere bene ad una ragazza” ha ammesso, ma questo il pubblico lo aveva intuito durante il corso della messa in onda dell’Isola dei Famosi. “Lei è come l’avete vista all’Isola e reagisce nella stessa maniera” ha poi proseguito, raccontando qualcosa che non aveva mai rivelato prima di questo momento.

“Vi racconto un episodio per farvi capire: avevo una fidanzata, Beatrice, e ci tenevo molto a lei“ ha raccontato Iannoni. “Ci tenevo molto a lei, ma è riuscita a farla scappare“ ha ammesso amareggiato. “Mi chiamava quando ero con lei. Mi chiedeva di mettere il vivavoce perchè c’era un problema urgente“ ha continuato nel suo racconto, rivelando l’eccessiva invadenza di Carmen Di Pietro.

“Poi mi diceva di non fare il bambino cattivo con lei e dopo un po’ di volte Beatrice mi ha giustamente lasciato“ ha poi concluso e il pubblico della rete non vede l’ora di sapere la replica di lei di fronte a tutto questo una volta che sarà ritornata in Italia al termine della messa in onda dell’Isola dei Famosi.

Carmen Di Pietro ha fatto scappare la fidanzata di Alessandro Iannoni, ma qualcosa ci suggerisce che dopo la fine di quest’esperienza qualcosa cambierà per sempre.