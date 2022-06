Test del Rispetto | In quale modo ottieni il rispetto delle altre persone?

Il test del rispetto ti farà diventare consapevole di qual è la strategia che hai imparato ad adottare per essere trattata come meriti dalle altre persone.

Nella maggior parte dei casi non siamo consapevoli dei nostri meccanismi mentali. Questo significa in pratica che la nostra mente agisce in maniera automatica, adattandosi alle situazioni che è chiamata ad affrontare.

Una delle situazioni più stressanti in assoluto è renderci conto della mancanza di rispetto da parte di chi ci circonda. Questo accade quando gli altri non ci ritengono alla loro altezza o più semplicemente all’altezza del compito che siamo chiamate a svolgere.

In altri casi ci troviamo a essere trattate con poco rispetto solo perché siamo donne o perché siamo ritenute deboli e incapaci.

In ambienti piuttosto tossici, come per esempio quello lavorativo, può anche succedere di essere messe sotto pressione da parte di coloro che vogliono vederci sbagliare. La situazione più grave invece è quando a mancarci di rispetto è la nostra stessa famiglia, che magari non condivide il nostro comportamento e le nostre scelte di vita.

In tutte queste situazioni, che sono sicuramente tante e molto diverse l’una dall’altra, la nostra mente reagisce influenzando il nostro comportamento. Come sappiamo benissimo è il nostro comportamento, o se vogliamo il nostro carattere, a determinare il modo in cui ci vestiamo. Ecco arrivato il momento di capire qualcosa di più sulla tua personalità analizzando il tuo modo di vestire!

Test del Rispetto

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere la maglietta che assomiglia di più a una che già possiedi. Più in generale ti chiediamo di scegliere la maglietta che si addice di più al tuo stile di ogni giorno. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scoprirai quale strategia hai adottato per conquistare il rispetto degli altri.

1 – Maglia rosa

Questa maglia è un capo molto moderno e allo stesso tempo molto classico. Il suo colore è la quintessenza della femminilità, così come anche il suo profondo scollo a cuore che mette in risalto il décolleté.

Chi indossa abiti molto femminili, e in particolare di colore rosa, viene spesso considerata una persona di carattere piuttosto debole, molto dipendente dagli altri e spesso incapace di affermare la propria personalità.

In alternativa (e questo è il pregiudizio peggiore in assoluto) chi si veste di rosa è vista soltanto come la “bambolina stupida” che non ha molto da dire e che non ha idee proprie.

Naturalmente le cose non stanno affatto così, e tu lo sai benissimo.

Se hai scelto la maglia rosa significa che hai adottato la strategia di mostrarti sempre estremamente gentile, disponibile e piena di cura nei confronti degli altri per ottenere il loro rispetto.

Questo però non significa affatto che tu sia una persona debole, al contrario! Sei perfettamente in grado di dimostrare che essere cortesi, gentili e voler mettere tutti a proprio agio non significa affatto essere prive di colonna dorsale!

Ti prendi cura degli altri e vuoi essere rispettata per questo: tutti dovremmo comportarci così. Il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore!

2 – Maglia nera

Questa maglia nera è caratterizzata da un modello particolarissimo, che abbina a una profondissima scollatura un paio di maniche a palloncino che potrebbero essere perfette anche sull’abito di una principessa.

Nonostante questo, però, il nero conferisce a questa maglia un aspetto deciso e aggressivo. Probabilmente l’hai scelta proprio per questo: perché ti senti perfettamente rappresentata da questo stile.

Sei una persona estremamente diretta, sempre pronta a dire quello che pensa e a comportarsi in maniera coerente con le proprie idee.

Dal momento che non hai paura di metterti in prima fila per difendere ciò in cui credi sei abituata a farti rispettare ma anche a far rispettare le due idee così come quelle di tutti gli altri.

Dal momento che ti trovi spesso al centro di discussioni e di vari tipi di conflitti, con il tempo hai imparato a guadagnarti il rispetto con la forza e l’aggressività.

Quando ti trovi in un nuovo gruppo di persone fai capire immediatamente che sei una persona che non cede di un passo, che non accetta compromessi e che non si tira mai indietro quando si tratta di combattere per quello che è giusto.

Sicuramente non sei una persona comoda, ma non ti interessa nemmeno esserlo. Forse mentre facevi il test del rispetto sapevi già perfettamente quale sarebbe stata la risposta!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.