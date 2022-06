Cosa vorresti cambiare del tuo aspetto fisico? Scopri cosa ci dice di te

By

Il test sull’aspetto fisico vuole sapere, tra queste quattro opzioni, che cosa vorresti cambiare di te. Pronta a scoprire chi sei veramente?

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità strettamente legato al tuo aspetto fisico.

Come dici? Che cosa c’entra l’aspetto fisico con la tua psiche e con il tuo subconscio?

Beh, la risposta è semplice: tutto! Sei pronta a conoscerti meglio?

Test dell’aspetto fisico: cosa vorresti cambiare di te svela chi sei veramente

Oggi ti diamo la possibilità di fare un intervento estetico… finto, ovviamente!

Senza demonizzare o meno chi usa la medicina estetica, quello di cui vogliamo parlare oggi è, in realtà, quello che ci interessa di più di te.

Il tuo carattere!

Per scoprirlo meglio abbiamo deciso di farti una domanda decisamente curiosa. Tra le quattro cose che vedi elencate qui sopra, cosa cambieresti se potessi farlo?

La tua scelta ci rivelerà qualcosa di più su di te e sulla persona che sei, passando proprio attraverso la tua percezione “estetica“.

Pronto a giocare con noi? Ci teniamo a ricordati che si tratta veramente solo di un gioco: siamo sicuri che non hai assolutamente niente che non va e che sei bellissima esattamente così come sei!

labbra : se, nel test dell’aspetto fisico, hai scelto di cambiare le labbra possiamo dire che sei una persona spesso veramente molto timida o posata.

Non ti piace farti sentire o farti notare ma detesti questo lato di te! Ecco perché cambiare le tue labbra rappresenta un modo per “parlare” di più. Sarai più visibile, più al centro dell’attenzione e, secondo te, le persone ti daranno molto più retta.

Di base sei una persona gentile e simpatica, che ama stare con gli altri. Tante volte, però, ti capita di sentirti fuori posto e questo ti blocca. Cambiare le tue labbra ti aiuterebbe a “parlare” di più e a sbloccarti!

Cambiando il tuo naso, però, tu vuoi cambiare un poco il tuo approccio alla sensualità: sapevi che i nasi sono un simbolo che rappresenta la vita vera e propria e con il loro continuo gonfiarsi e sgonfiarsi sono associati ai rapporti intimi?

Evidentemente il tuo desiderio di cambiare il naso parla di un desiderio che ha a che vedere con qualcosa di più radicato al tuo interno. Chissà che cos’è, ci ha mai pensato?

Non sei per forza convinta di vivere la peggiore delle vite possibili: ti è rimasto, però, qualche rimpianto che vorresti affrontare al meglio. Tornare a sentirti giovane rientra in questa concezione!

Fortunatamente per te, abbiamo anche un test del rimpianto che puoi provare che ci svelerà qual è quello più grande della tua vita . Una volta capito, potresti fare qualcosa per risolverlo!

Che cosa ci rivela di te la tua decisione di voler cambiare il tuo seno?

Semplicemente che sei una persona che pone grande attenzione nella voglia di essere “sensuale”. Ehi, non ti stiamo dicendo che pensi sempre e solo a sedurre, assolutamente, ma solo che per te è importante sentirti sempre desiderabile… da te stessa, in primis! In ogni caso, ti consigliamo anche il nostro test del rispetto che ci dice come lo ottieni dalle persone: essere sicuri di sé è il modo migliore per essere sempre un passo avanti agli altri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.