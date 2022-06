Test: scegli un abito da principessa e scopri quale traguardo raggiungerai

Test: hai un sogno nel cassetto? Scegli il tuo abito da principessa preferito e scopri se riuscirai ad esaudirlo nei prossimi mesi

Tutte hanno un sogno nel cassetto: c’è chi pensa in grande e chi si accontenta di poco. Dipende dal carattere e di una persona. Bisogna fare attenzione a non volare troppo in alto, altrimenti la ricaduta potrebbe essere piuttosto dolorosa. Riaprire gli occhi e scoprire che nulla è cambiato nel nostro mondo può avere effetti collaterali devastanti, soprattutto nelle persone più deboli.

Avere delle ambizioni è importante perché consente alla gente di porsi degli obiettivi e provare a raggiungerli. E tu, fai la stessa cosa? Hai dei sogni nel cassetto o vivi la tua esistenza alla giornata, accettando con serenità tutto ciò che viene? La personalità di un individuo altera il suo modo di stare al mondo: non tutti reagiscono nella stessa maniera quando un sogno si realizza o svanisce.

E non tutti hanno gli stessi sogni! È proprio ciò che proveremo a scoprire attraverso questo test. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica ed è solo un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro abiti da principessa: quale preferisci? Lasciati guidare dall’istinto e fai la tua scelta. Dietro ogni abito si nasconde un profilo. Tra poco potrai scoprire quali sono i sogni che realizzerai nella tua vita.

I profili del test

Abito numero uno: sei una persona che non ha bisogno di sognare, riesci sempre a realizzare tutto ciò che ti passa per la testa. Sei pratica, ambiziosa, sei molto concreta. Hai la capacità di comprendere sempre fino a dove puoi spingerti perché conosci i tuoi limiti e li accetti, pur provando a migliorare giorno dopo giorno. Meglio lasciare le altre nel mondo dei sogni, a te piace toccare con mano cosa vuol dire avere successo nella vita.