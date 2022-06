Questi segni hanno la tendenza a chiudere i rapporti per motivi banali, fai attenzione

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali che tendono a rompere per motivi futili. Sono molto esigenti e non si accontentano.

Quando intraprendono una relazione questi segni hanno grandi aspettative e non sono pronti ad eluderle. Dalla persona che starà al loro fianco si aspettano grandi cose e sono molto esigenti. Vogliono essere amati, ricevere attenzioni e allo stesso tempo che la loro libertà non venga toccata. Non è facile riuscire a essere perfetti come vogliono anche perché concedono poche possibilità al partner per poi trovare un motivo anche banale per rompere in modo definitivo.

I segni della classifica di oggi non sono certo tra coloro che hanno molta tolleranza nei rapporti di coppia. Solitamente non tendono a cercare punti d’incontro col partner, se le cose non vanno non lo forzano e si separano dal partner dando motivazioni improbabili. Potresti sentirti dire che ti lascia perché schiacci il tubo del dentifricio al centro anziché dal basso o perché non riordini l’armadio, in realtà stanno mettendo fine alla relazione perché non sono tipi da compromessi, fondamentalmente desiderano che tutto sia plasmato secondo i loro desideri.

I nativi di questi segni si allontanano per motivi banali

Se fai coppia con uno dei segni della classifica di oggi, gli astri ti consigliano di prepararti ad affrontare probabili difficoltà e di essere paziente, questi segni sono difficili ma se non si fa a modo loro la fine del rapporto si avvicina sempre più.

Ariete

L’Ariete detesta essere rimproverato, criticato o ricevere ordini. Nel caso in cui il partner si dovesse prendere questo tipo di libertà con molta probabilità questo segno valuterà di separarsi e la separazione rappresenterà per lui una soluzione ideale per tornare a sentirsi libero da qualsiasi vincolo.

L’Ariete all’inizio della relazione sembra molto premuroso e presente, un partner ideale. Poco dopo inizia a mostrare i primi segni di insofferenza. Essendo un segno dominante non accetta repliche da parte del partner che secondo lui non avrebbe il diritto di sentirsi deluso per i suoi modi. L’impulsività di questo segno non si placherà mai, ma se si riesce ad andare oltre questo suo aspetto si potranno apprezzare anche i suoi tanti pregi quali l’altruismo e la lealtà.

Leone

Il Leone è un segno che vive l’amore con leggerezza. Per lui è importante ricevere e non si preoccupa di dare. Questo segno egocentrico ama essere al centro dell’attenzione di tutti, essere ammirato e mettersi in mostra, se il partner non accetta questo suo lato, è pronto a separarsi da lui. Anche dal partner desidera ricevere la stessa dedizione ed ammirazione, il Leone vuole o il primato o niente.

Bilancia

La Bilancia è un segno che passa l’intera sua esistenza a cercare un equilibrio in tutto. Non vuole conflitti e desidera rendere felice chi ama. Nel caso in cui il partner si mostra insoddisfatto e si lamenta continuamente la Bilancia si sente stressato, lo stress gli fa perdere la sua indispensabile calma e se per ritrovarla deve rinunciare all’amore lo fa senza esitare.

Acquario

L’Acquario è un segno complicato, ha i suoi tempi, i suoi modi, le sue reazioni e spesso non sono in linea con il resto del mondo. Per alcune persone sono essere stravaganti. L’Aquario vuole vivere la propria vita rispettando se stesso, non accetta di cambiare per amore. Inoltre è un segno incline a rabbia esplosiva, in preda alla quale non misura le sue parole.

L’Acquario non ama nessuna forma di vincolo o imposizione, compreso il matrimonio. Tiene alla sua libertà più di ogni altra cosa. Se non trova un partner disposto ad accettare tutte queste sue sfumare per lui è impossibile non cercare una via di fuga per cercare altrove quello che desidera.