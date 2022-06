Romina Carrisi fa sul serio con il fidanzato 51enne: l’inequivocabile gesto

By

Da Romina Carrisi arriva il gesto clamoroso che ufficializza la storia d’amore con il nuovo fidanzato 51enne, ecco cos’è successo.

La famiglia Carrisi- Power lo sappiamo, ha sempre destato una grande curiosità negli italiani. Sin da quando i due giovanissimi Albano e Romina erano uniti dall’amore e dalla musica, la loro vita è stata accerchiata dai riflettori, forse anche perché rappresentavano un po’ il sogno di tutti. Certo le strade si sono divise per entrambi, che hanno proseguito ognuno seguendo il suo percorso sempre uniti però dal grande amore per i figli.

Anche loro infatti, chi più chi meno, sono dei volti noti ed amatissimi, seguiti quasi come se fossero di famiglia. Se papà Albano sta aiutando a lanciarsi nel mondo dello spettacolo e del canto la giovanissima Yasmine Carrisi, c’è un’altra delle bellissime sorelle che ha già trovato il suo posto in tv. Romina Carrisi è stata infatti presentissima nell’ultima edizione del programma Rai condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

La ragazza è diventata praticamente uno degli “affetti stabili”, ossia i vip che quotidianamente presenziano nel salottino della Bortone dando le loro opinioni e arricchendo il programma con un po’ di intrattenimento. Proprio il programma potrebbe essere stato galeotto, visto che Romina ha conosciuto il suo nuovo amore in casa Rai e sembra proprio fare sul serio. Ecco le ultime novità.

Al compleanno insieme al papà Albano, ecco chi è il compagno di Romina

Sembra proprio che ora sia davvero tutto ufficiale, considerando che anche sui social sono comparse delle storie che ritraggono Romina insieme al suo amore. Lui è Stefano Rastelli, uno dei registi del programma Oggi è un altro giorno, 52enne e con due figlie ed un precedente matrimonio alle spalle. La storia tra i due sarebbe iniziata lo scorso 14 aprile, quando per gioco si sono scambiati un bacio per depistare dei paparazzi vicini a loro.

Proprio da quel bacio però sarebbe scoppiata la scintilla che li ha portati a costruire il loro amore. Nelle ultime ore sul profilo Instagram della Carrisi sono comparse storie, video e foto tratti dal suo festeggiamento per i 35 anni appena compiuti. Alla festa non potevano mancare vip e colleghi, oltre che all’immancabile papà Albano. Proprio lui ha regalato un momento emozionante esibendosi per la figlia.

Eccoli dunque insieme abbracciati, senza nessun mistero. Anche nel programma condotto da Serena Bortone comunque, in cui si raccontano spesso drammi come quello della nota vip, non è mancata qualche battuttina su di loro. A chiusura della puntata mentre i due erano vicini, la conduttrice ha fatto le sue raccomandazioni, dicendo al regista che gli stanno affidando il gioiello più bello.