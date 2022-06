Hai le labbra secche? Scopri il il trucco per farle rimanere idratate

Ti ritrovi spesso con delle labbra secche? Con il nostro trucco rimarranno idratate per il resto delle giornata.

Mantenere le proprie labbra idratate è una parte essenziale della routine di cura della pelle. Perciò è altrettanto importante utilizzare i prodotti adeguati.

Se ti sei spesso ritrovata con delle labbra secche e quindi poco idratate questo articolo farà proprio al caso tuo.

Eliminare le labbra secche con alcuni semplici passi

Quando la pelle delle labbra diventa troppo secca, può screpolarsi e spellarsi, dando vita ad una condizione che noi tutti conosciamo come labbra screpolate.

Queste addirittura possono perfino diventare dolorose e causare sanguinamenti. Nei casi più gravi, le labbra screpolate possono portare ad un’infezione. Vogliamo quindi regalarti alcuni preziosi consigli per evitare la secchezza delle labbra.

Applica regolarmente un prodotto idratante per le labbra

Per prevenire le labbra screpolate, applica un prodotto di alta qualità ogni poche ore e prima di andare a dormire. Cerca balsami o creme idratanti approvati da un dermatologo che siano possibilmente privi di profumo e contengano per esempio oli e burro di karité. Per un trattamento più profondo, puoi optare per un unguento nutriente o un emolliente denso.

Scegli prodotti senza aromi o profumi

La pelle delle labbra è più delicata del resto della pelle, quindi è più sensibile ai prodotti e alle sostanze chimiche. Evita dunque i balsami aromatizzati che potrebbero irritare la pelle e aumentarne la secchezza.

Evita di leccare, mordere le labbra secche

Potrebbe venire in mente di leccarsi le labbra quando le sentiamo secche, ma ricordati che la saliva non è idratante e, evaporando, può rendere le tue labbra ancora più disidratate. Evita anche di morderle perché non farai altro che irritarle ulteriormente.

Non usare i prodotti rimpolpanti

I lucidalabbra rimpolpanti contengono sostanze irritanti destinate ad aumentare il flusso sanguigno e a far sembrare le labbra più piene. Scegli invece prodotti con ingredienti idratanti come la vitamina E.

Esfolia per evitare le labbra secche

Se le labbra sono screpolate, è necessario esfoliare le labbra per rimuovere le cellule secche o morte. Utilizza perciò uno spazzolino da denti o uno scrub privo di sostanze chimiche, come ad esempio uno scrub allo zucchero di canna. Evitate di esfoliare più di una volta alla settimana, perché un’esfoliazione eccessiva può irritare la pelle e rendere le labbra più secche.

Riduci al minimo l’esposizione al sole e utilizza la crema solare

Così come proteggi il resto della pelle dal sole, dovresti fare la stessa cosa con le tue labbra. Scegli un balsamo delicato, che contenga almeno una SPF 30. Applicalo prima di uscire all’aperto, soprattutto durante i mesi più freddi dell’anno.

Bevi acqua a sufficienza

La causa principale della secchezza delle labbra è la disidratazione, quindi bere acqua a sufficienza durante la giornata è un modo per alleviare le labbra screpolate.