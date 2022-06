Ecco cosa puoi fare per eccitarti da sola prima di un rapporto

Ehi, non vergognarti: sapere come eccitarsi non è assolutamente scontato! Oggi abbiamo deciso di darti qualche consiglio: pronta a scoprirli?

Inutile fare finta che non sia così: intorno all’intimità, alla sessualità ed al piacere (principalmente quello femminile) ci sono determinati pregiudizi.

Uno di questi è legato all’eccitazione: a sentire la società o il parere dei tuoi amici o guardando film e serie TV pare che chiunque non sia eccitato in ogni secondo sia… frigido.

Sicuramente ti è capitato di avere dei problemi a riguardo: non tutti siamo sempre eccitati e non tutti ci eccitiamo alla stessa maniera. Ecco perché i nostri consigli potrebbero esserti utili!

Come eccitarsi: modi veloci per entrare nel mood

Diciamoci la verità: eccitarsi non è sempre così semplice come ti fanno vedere i film o come desidererebbe il tuo compagno.

Nella vita di ognuno ci sono tante piccole difficoltà da affrontare ogni giorno. Momenti non per forza tragici ma che possono farci desiderare, a fine giornata, semplicemente di metterci a letto.

Quando si ha una relazione, però, a volte è importante anche essere presenti non solo emotivamente ma fisicamente.

Sia tu che il tuo partner, quando volete e ne sentite il bisogno, avete delle necessità che si legano all’intimità.

Ci sono volte in cui ti sembra che il tuo partner sia sempre eccitato mentre tu, invece, fatichi proprio ad entrare nel mood.

Oggi abbiamo deciso di darti qualche consiglio per risvegliare la tua eccitazione: cose a cui magari ancora non hai pensato e che, invece, possono aiutarti. Che ne dici, proviamo a vedere quali sono?

La tua personale compilation

Poco importa che si tratti di foto o video più o meno espliciti, di uno show di Netflix particolare (vi teniamo d’occhio, fan di Bridgerton) oppure di brani tratti da libri particolarmente bollenti.

Crea la tua personale playlist o compilation di contenuti… hot!

I video per adulti non sono l’unica cosa che esiste al mondo e, anzi, spesso non sono proprio eccitanti in nessuna maniera.

Puoi scegliere di riguardare, all’occorrenza, quella scena in una serie TV che ti ha fatto veramente tremare le gambe, quel video musicale dove i protagonisti si lasciano andare ad un bacio passionale o quello che ti piace di più.

Non limitarti, però, solo a guardare: crea una tua personale compilation, alla quale sai che puoi accedere per… iniziare a sentirti particolarmente intrigante!

Anche il tuo occhio vuole la sua parte

Non è solo il tuo partner a doverti guardare ed apprezzare: sei tu in primis che devi trovarti sexy!

Sappiamo che è difficile, a volte, avere un rapporto sano con il proprio corpo: bombardati come siamo da immagini modificate, da filtri e da set fotografici che ci vengono spacciati per “naturali”, finiamo per guardare il nostro normalissimo corpo e rabbrividire.

(A questo proposito, il nostro test dell’aspetto fisico è qui per dirti qualcosa di più su di te).

Scoprire come eccitarsi vuol dire anche scoprire (o riscoprire) la nostra sensualità che c’è, è innata e non vede l’ora di sbocciare!

Guardati bene allo specchio e cerca di notare tutte quelle caratteristiche che ti piacciono. Se c’è qualcosa che proprio non apprezzi, non disperare: non devi essere sempre nuda per essere sensuale!

Prova diversi tipi di lingerie, da quelli più complicati a quelli più semplici oppure crea outfit appositi che ti facciano sentire sexy ed a tuo agio.

Basterà iniziare a vestirsi per sentirsi… particolarmente eccitati!

Sognare ad occhi aperti: ecco come eccitarsi

Abbiamo cercato di capire qui, grazie al parere degli scienziati, se flirtare è tradimento o meno.

Bene, sappi che sognare ad occhi aperti è sicuramente non un tradimento e che, quindi, puoi farlo quando vuoi!

Quel bel ragazzo che hai incontrato sull’autobus? Quella scena di un film che ti piacerebbe vivere in prima persona? Sogna pure tutto quello che potrebbe succedere ed anche di più: avere una fantasia ben sviluppata è il primo passo per capire come eccitarsi!

Ogni volta che sogni ad occhi aperti, infatti, finisci per immaginare tutto quello che vorresti succedesse sotto o sopra le lenzuola.

Non avere paura di esplorare, con la fantasia, tutte le possibilità che ci sono!