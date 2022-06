Amore al capolinea per la velina di Striscia la notizia più amata: l’annuncio

L’amatissima ex velina di Striscia la Notizia lascia a bocca aperta i fan comunicando la fine della storia con il suo compagno sui social.

Striscia la Notizia è sempre stato un variegato calderone di personaggi e divertimento. Nel tg satirico più popolare d’Italia si affrontano ormai da più di 30 anni argomenti che spaziano dall’impegno sociale alla cronaca fino all’intrattenimento. Il bancone di Striscia è sempre stato ambitissimo dalle più belle stelle nascenti, tanto che un tempo esisteva addirittura il concorso per diventare “Veline”.

La bionda e la mora sono diventate un’accoppiata iconica e tra di loro si sono alternate ragazze che, dopo quella vetrina, si sono davvero trasformate in delle star. Basti pensare a nomi come Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, o ancora Giorgia Palmas, Laura Freddi e Miriana Trevisan. La lista delle bellissime che ci hanno fatto divertire con i loro stacchetti sulle hit del momento e le sigle cantate dal Gabibbo è davvero infinita.

Anche negli ultimi anni questo ruolo ha ricoperto una grande importanza, considerando che una coppia di veline si è insediata nel 2017 lasciando poi il posto solo nel 2021, dopo aver battuto il record di partecipazioni alle puntate. Parliamo naturalmente di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, seguitissime e amatissime oggi sui social. La prima era un volto già noto alla tv, tra una partecipazione ad Amici ed altre a vari show e sono noti anche i suoi flirt. Ora però sembra che la sua love story sia terminata.

Shaila Gatta è tornata single, la fine della storia con il calciatore Leonardo Blanchard

La bellissima ex velina mora dopo qualche liason con i ballerini Alessandro Rizzo e Jonathan Gerlo è stata poi legata sentimentalmente al calciatore Leonardo Blanchard dal 2019 al 2022, ma ora sembra davvero essere tutto finito. Nelle ultime ore è stata proprio lei a comunicarlo ufficialmente tramite la sua pagina Instagram su cui è sempre attivissima. Nelle stories infatti, la ballerina ha risposto ad un fan facendo sapere che la sua lovestory è terminata.

A quanto pare sarebbe una scelta avvenuta di comune accordo, semplicemente perché dettata da direzioni di vita differenti. Insomma per i fan della velina la notizia che piaccia o no, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il cuore della bella Gatta è del tutto libero, o almeno questo è ciò che si sa per il momento. La vita dopo Striscia la Notizia comunque continua a destare molta curiosità negli italiani, sapete ad esempio cosa fa oggi Elena Barolo?

Se vi interessa scoprire qualcosa in più su Shaila invece, sarà sufficiente aprire i social e spulciare la sua pagina, sempre curatissima e piena di aggiornamenti su di lei. Tra le sue favolose foto, una più bella dell’altra, abbiamo la possibilità di ammirare il suo fisico da urlo. Una settimana fa ad esempio, l’ex allieva di Amici ha deliziato i fan con una posizione di ginnastica che faceva invidia, oltre che catturare l’attenzione su un lato b spettacolare. Molto spazio dedicato dunque al fitness, ma anche alla moda e al beauty perché naturalmente l’ex velina collabora spesso con vari brand, che la scelgono come testimonial per i loro prodotti.