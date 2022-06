Victoria De Angelis in total red sul palco: lo spettacolo è mozzafiato

Victoria De Angelis, in Germania con i Maneskin, sul palco, sfoggia un look total red e lo spettacolo è davvero mozzafiato.

L’estate dei Maneskin è ufficialmente iniziata e per il concerto in Germania, Victoria De Angelis ha optato per un look total red con una coda alta che ha lasciato senza fiato i tantissimi fan che, sotto il palco, hanno apprezzato la musica del suo basso, ma anche la sua incredibile bellezza.

Sempre più rock, Victoria ha scelto un outfit che rispecchia perfettamente il suo spirito rockettaro. Come Victoria, anche Damiano ha optato per un outfit rosso mentre Thomas ha indossato abiti bianchi mentre Ethan ha sfoggiato pantaloni verde scuro. Outfit tutti diversi, particolari con cui i Maneskin hanno incantato i fan. Tra i quattro, tuttavia, particolarmente apprezzata è stata Victoria.

Victoria De Angelis, l’outfit rosso incanta i fan dei Maneskin

Pantalone rosso con una parte nera, top rosso, stivaletti, capelli raccolti in una coda alta con la frangia ad incorniciarle il viso e un make up marcato sugli occhi azzurri. Victoria De Angelis che in Francia aveva sfoggiato un look vedo-non-vedo. Per il ritorno sul palco con i Maneskin, davanti ad un grande pubblico, invece, Victoria ha scelto un look comodo, ma altrettanto sensuale che i fan hanno apprezzato come fanno con tutti gli outfit della giovane bassista.

Davanti a 100mila persone, i Maneskin si sono esibiti sulle note di alcuni grandi successi tra cui anche l’ultimo singolo Supermodel. Con il suo basso, Victoria è stata un vero e proprio animale da palcoscenico correndo per tutto il palco esattamente come Damiano David e Thomas Raggi. Grande energia anche per il batterista Ethan Torchio.

Victoria, anche oggi, dunque, ha sfoggia il suo talento musicale sempre più evidente, ma anche la sua bellezza che i fan tedeschi hanno omaggiato con degli striscioni a lei dedicati. Per Victoria che a Cannes si era concessa una notte da sogno, ma anche per Damiano, Ethan e Thomas è iniziata la grande estate di musica che il 9 luglio li porterà ad esibirsi davanti al pubblico italiano al Circo Massimo dove l’11 e il 12 giugno si esibirà anche il re del rock italiano ovvero Vasco Rossi.