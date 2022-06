Test della Seduzione | Qual è la tua arma di seduzione più irresistibile?

Con questo test scoprirai qual è la tua arma di seduzione più potente e più efficace. Se non l’hai mai usata dovresti proprio cominciare!

Tutte le donne posseggono molte armi di seduzione, alcune delle quali vengono affinate con l’età, l’impegno e l’esperienza.

Per esempio, mantenere un bel corpo è una questione di impegno e di disciplina, ma lo è anche sapere come dire la cosa giusta al momento giusto.

Alcune donne si impegnano davvero molto per conquistare la persona che desiderano e, alla fine, riescono sempre a ottenere quello che vogliono.

Ci sono però delle persone piuttosto inconsapevoli, che spesso posseggono delle armi di seduzione davvero efficaci ma che non sanno come utilizzare al meglio.

Nella maggior parte dei casi si tratta di persone giovani oppure semplicemente molto timide, che non sono interessate a sedurre un uomo a tutti i costi. Preferiscono piuttosto che le cose avvengano in maniera spontanea e naturale.

Questo però non vuol dire che le persone più timide o più spontanee non siano capaci di sedurre: semplicemente, non sanno come fare!

Per scoprire su cosa dovresti puntare per conquistare il cuore di un uomo ti proponiamo questo semplice e brevissimo test.

Test della Seduzione

Per eseguire questo testo dovrai osservare l’immagine per qualche istante e prendere mentalmente nota dell’elemento che hai notato prima. Dopo averlo fatto non ti rimane che leggere il profilo corrispondente e scoprire qualcosa di più sul tuo carattere!

1 – La donna

Se la donna è il primo elemento che ha attirato la tua attenzione significa che sei una persona molto chiara, diretta e soprattutto molto matura.

Sei perfettamente consapevole di avere un carattere forte e molto ben sviluppato. È molto difficile spingerti a fare qualcosa che non condividi o che non ti convince. Sei molto fedele alle tue idee e al tuo modo di pensare proprio perché ogni idea che hai è frutto del tuo cervello e non è solo un riflesso di quello che pensano o che dicono gli altri.

Se hai visto per primo il viso della donna significa che la tua principale arma di seduzione è la consapevolezza.

Una delle regole fondamentali del fascino è che una persona consapevole dei propri pregi e dei propri punti di forza è sempre più affascinante di quanto possa esserlo una persona magari più giovane e più bella, ma che si conosce meno a fondo.

Tu attiri gli sguardi e l’attenzione proprio per questo: sai chi sei e come esprimere al meglio la tua personalità. Probabilmente non ti interessa nemmeno conquistare il cuore o l’approvazione delle altre persone. Ti limiti a essere esattamente quella che sei e a non chiedere mai scusa per questo.

Questo tuo modo di essere è una potentissima arma di seduzione ed è in grado di attirare le persone davvero forti, con un carattere determinato e ben strutturato quanto il tuo. E le persone più deboli? Scappano intimidite, ma non è una gran perdita!

2 – Il gatto nero

Il gatto nero è uno dei simboli magici per eccellenza, poiché è da sempre legato alle streghe e alla loro misteriosa potenza.

A prescindere dal suo colore il gatto è un animale indipendente, intelligente e affascinante. Non si lascia controllare, non si lascia addomesticare mai completamente e, anche se ama il suo padrone, fa sempre e comunque di testa sua.

Se la prima cosa che hai visto è il gatto significa che possiedi una personalità magnetica, complessa, affascinante. Sei una persona che ha bisogno dei suoi spazi e della sua libertà. Non baratteresti mai la tua libertà in cambio di un po’ d’amore. Anche quando ami, infatti, rimani una persona estremamente libera e indipendente.

Questo significa che la tua principale arma di seduzione è il mistero con il quale riesci invariabilmente ad avvolgerti. Dal momento che parli molto poco di te le persone farebbero davvero follie pur di conoscerti un po’ meglio.

Secondo il test della seduzione significa che chi ti conosce ha voglia di scoprire i tuoi segreti e anche di tentare di afferrarti. Sei diventata una seduttrice così abile che spesso fai credere di essere disposta ad aprirti e a lasciarti catturare ma non è quasi mai così. Si tratta di un piccolo inganno che metti in atto per ottenere ciò che vuoi!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.