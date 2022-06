By

Dopo tanto mistero, Stefano De Martino rompe il silenzio sulla sorella Adelaide de Martino. Ecco cosa ha rivelato il ballerino e conduttore.

Stefano De Martino è sempre stato molto geloso della sua privacy e non ha mai diventato dettagli sulla sua famiglia e in particolare sui suoi due fratelli, Adelaide (più giovane di lui di cinque anni) e Davide, da poco diventato maggiorenne. Un rapporto davvero strettissimo quello che lega i tre fratelli. In particolare Adelaide e Stefano condividono un rapporto davvero unico di cui Stefano è sinceramente orgoglioso. Ecco cosa ha rivelato De Martino sulla giovane Adelaide.

Stefano De Martino è uno dei ballerini e conduttori TV più amati e seguiti, soprattutto dalle nuove generazioni. La sua chiacchieratissima love story con Belen Rodriguez è ormai arcinota e non va fatto che intensificare l’attenzione dei media sulla sua vita privata. Proprio a questo riguardo, De Martino da recentemente svelato dettagli finora sconosciuti sul duo rapporto con la sorella Adelaide, a cui è davvero legatissimo. Ecco cosa ha rivelato il conduttore e ballerino lanciato da Amici.

Stefano De Martino rompe il silenzio sulla sorella Adelaide

Secondo quanto rivelato dal noto ballerino e compagno di Belen Rodriguez (che anche da bambina era davvero stupenda), Adelaide De Martino sarebbe ben più di una sorella per lui.

La giovane 27 lavora infatti insieme al fratello aiutandolo a gestire la parte logistica del suo lavoro. “È il mio valore aggiunto. Ha 27 anni e si occupa della logistica, è la problem solver“, ha ammesso Stefano. Per lui Adelaide ha lasciato torre Annunziata per trasferirsi a Milano e seguite più da vicino la carriera del fratello. La ragazza ha addirittura lavorato al negozio che De Martino aveva aperto a Milano, anche se per un breve periodo (il negozio, infatti, ha poi chiuso).

Proprio grazie ad Adelaide, inoltre, Stefano ha mosso in primi passi nel mondo della danza. Era proprio lui, infatti, che un tempo accompagnava la sorellina alle lezioni di danza e, assistendo alle due esibizioni, si è innamorato di questa disciplina. Adelaide è inoltre molto legata al piccolo Santiago, figlio di Belen e Stefano (che ancora oggi hanno una rapporto di coppia davvero invidiabile), del quale condivide spesso foto sul duo seguitissimo account Instagram (che al momento conta oltre 100.000 followers). Insomma, un rapporto davvero molto stretto che sembra rafforzarsi di più ogni anno che passa!