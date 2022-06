Questi segni zodiacali adorano i film: ci sei anche tu in classifica?

Sei un vero amante del cinema? Se disquisisci tutti i giorni sulla bravura o meno di Quentin Tarantino sarai sicuramente nella classifica dei segni zodiacali più cinefili di tutto l’oroscopo!

Quante volte hai sentito qualcuno parlare di Steven Spielberg, Quentin Tarantino o Martin Scorsese come se fossero i suoi migliori amici?

Persone che non pensano ad altro che al cinema e che credono di conoscerne i più reconditi segreti solo perché sono proprio dei veri cinefili.

Abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo quali sono i segni zodiacali che si intendono di cinema o che, almeno, credono di farlo.

Pronti a scoprire se siete in classifica?

I segni zodiacali più cinefili: scopri se ci sei anche tu nella classifica di oggi

Oggi abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo una classifica veramente particolare.

Vogliamo scoprire, infatti, quali sono i segni zodiacali più cinefili di tutto l’oroscopo e sì, stiamo parlando anche di te che chiami Quentin Tarantino “scontato” o Martin Scorsese “troppo prevedibile”.

Ci sono tantissime persone che sono letteralmente “schiave” della settima arte: e se fosse anche il loro segno zodiacale ad influenzarle?

Scopriamo subito le prime cinque posizioni: almeno saprai di che cosa parlare con questi segni zodiacali!

Cancro: quinto posto

Sensibili, emotivi e anche molto empatici: ai nati sotto il segno del Cancro non potevano non essere dei veri cinefili!

Convinti di essere gli unici a capire veramente di che cosa parli un film e credono di avere un rapporto speciale con attori e personaggi.

Insomma: i Cancro sono persone assolutamente amanti del cinema perché ci vedono tutti quei mondi ai quali sentono di appartenere: ovunque ma lontano dalla (brutta) realtà!

Pesci: quarto posto

Anche ai nati sotto il segno dei Pesci piacciono particolarmente i film e ne parlerebbero per ore ed ore.

(Con grande scorno di chi, invece, con i Pesci vuole parlare di qualcosa di concreto).

Ai Pesci piace particolarmente poter “spegnere il cervello” e immedesimarsi totalmente in un’altra persona, in un’altra storia ed in un altro momento storico.

Hanno visto praticamente tutti i film disponibili e sono ferratissimi sulle storie!

Capricorno: terzo posto

I Capricorno sono dei veri e propri amanti del mondo del cinema. Loro, così precisi ed amanti della concretezza, si ritrovano ad immergersi nel mondo dei film quasi completamente.

Non fraintendeteci: i Capricorno non si sono improvvisamente trasformati in sognatori ad occhi aperti! Semplicemente apprezzano il prodotto filmico perché credono che sia praticamente un’impresa impossibile portare a termine un film e sono ammirati da come tutto funzioni alla perfezione. Ecco perché i Capricorno sono tra i più cinefili anche se sono estremamente critici. Per fortuna che non sono tra i segni zodiacali più giudicanti di tutto l’oroscopo!

Sagittario: secondo posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone che amano veramente tanto i film: parlano praticamente solo degli ultimi che hanno visto!

(E, forse proprio per questo, sono anche nella classifica dei segni zodiacali più banali dell’oroscopo).

I Sagittario, infatti, parlano di film piuttosto che di qualsiasi altra cosa succeda nella loro vita. Si disinteressano di amicizie, di relazioni o anche, semplicemente, di quello che accade nella loro vita e parlerebbero solo di pellicole.

Il motivo è che il Sagittario è estremamente indipendente e riservato: sfogarsi attraverso i film è il modo migliore per “vivere” senza dover fare niente di concreto.

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più cinefili di tutto l’oroscopo

Cari amici della Bilancia, vi diamo la corona di segni zodiacali più cinefili in assoluto.

Siete voi ad amare i film più di qualsiasi altra cosa al mondo!

Alla Bilancia piace tantissimo non solo divertirsi nel guardare i film ma anche parlarne praticamente con chiunque.

Questo è un modo di fare che potremmo definire praticamente molto “inglese”: la Bilancia, infatti, usa i film e i commenti a riguardo come un modo per fare conversazione senza offendere nessuno o fare gaffe!

Alla Bilancia, però, piacciono genuinamente tantissimo i film: ne guardano a tonnellate e, spesso, si immedesimano talmente tanto con i personaggi che finiscono per comperarsi come loro.

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.