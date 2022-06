Meghan Markle e Kate Middleton vestite uguali? Le foto che lo dimostrano

Meghan Markle e Kate Middleton si sono vestite allo stesso modo modo durante la prima giornata di festeggiamenti per il Giubileo di Platino in onore dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta II! Perché mai questa scelta di stile?

Sono finalmente iniziati i festeggiamenti del Giubileo di Platino, organizzati in favore della Regina Elisabetta II per festeggiare i suoi 70 anni di regno, i più lunghi nella storia inglese. Londra è in festa, la folla acclama la regina. Gli appartenenti della famiglia reale si sono recati tutti a Londra, per presenziare a uno degli eventi più importanti della storia del Regno Unito. Soprattutto ci sono loro, Meghan Markle e Kate Middleton, le Duchesse più amate, e odiate, in fatto di fashion del momento. Ma le due, per i festeggiamenti della prima giornata del Giubileo di Platino, hanno commesso un errore: si sono vestite allo stesso modo!

L’importanza del Giubileo di Platino è ineguagliabile: la Regina Elisabetta II, con la veneranda età di 96 anni, è al capo del regno di Inghilterra da 70 e lunghi anni.

Ieri, 2 giugno, si è aperta la cerimonia con la marcia “Trooping the colour”, dove l’esercito britannico ha sfilato in una marcia sontuosa indossando i colori che hanno distinto la British Army durante le guerre passate.

Ogni anno la cerimonia si ripete, ma mai ha assunto un significato importante come per quest’anno. L’esercito è arrivato fino a Buckingham Palace per salutare la Regina Elisabetta II e festeggiarla per i suoi 70 ani di regno.

Ma ad aspettare le truppe inglesi per il saluto reale non c’era solo la Regina. C’erano anche le regine dello stile: Meghan Markle e Kate Middleton.

Diciamoci la verità: noi amanti del fashion non aspettavamo altro che vedere le due rivali indossare look eleganti e raffinati e vedere come si sarebbero comportate durante i festeggiamenti.

E il gossip non tarda ad arrivare, perché già durante il primo giorno di festeggiamenti le due hanno commesso una gaffe di stile! Si sono vestite allo stesso modo!

Scopriamo tutti i dettagli su questa guida di stile tutta royals targata CheDonna!

Meghan Markle e Kate Middleton scelgono gli stessi capi e gli stessi colori! Sarà stata una casualità?

La figlia di Meghan Markle il 4 giugno compirà il primo anni di età, e per la prima volta è atterrata su suolo inglese. Molto probabilmente festeggerà il primo compleanno a Buckingham Palace. Ma la madre Meghan troverà anche questa volta modo di far parlare di se?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo cosa hanno indossato Meghan Markle e Kate Middleton durante il primo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di Platino!

Meghan Markle, all’arrivo con il principe Harry si è mostrata smagliante e sorridente con un look composto da una giacca bianca chiusa a doppiopetto effetto mini abito e un jeans skinny blu. La cosa singolare è che Kate Middleton ha indossato per la parata “Trooping the Colours” a Buckingham Palace un outfit simile, composto da un cappotto abito bianco doppiopetto firmato Alexander McQueen. Vi starete chiedendo:” Kate aveva solo quell’abito e lo ha indossato comunque?”. Risposta sbagliata, perché l’abito in questione indossato da Kate era già stato indossato dalla Duchessa nel 2011. Quindi è poco probabile che sia stata una casualità ma probabilmente una scelta a priori.

Un altro è il dettaglio che non può non risultarci strano. Kate Middleton ha abbinato il suo abito bianco di Alexander McQueen con degli orecchini di diamanti e zaffiri blu, appartenuti e indossati da Lady D e ad un cappello bianco con degli inserti blu firmato Philip Treacy. Strano ma vero, Meghan Markle ha indossato un cappello quasi uguale nella forma e nei dettagli. Il cappello in questione è dello stilista Stephen Jones Millinery, con base bianca e fiocco nero laterale.

Le similitudini ci fanno pensare ad una sorta di competizione fashion che si protrae tra le due Duchesse. È solo una casualità? Lo scopriremo nei prossimi giorni! A proposito, Invitata ad una cerimonia elegante? Non cadere mai nell’errore di stile!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagoniste Meghan Markle e Kate Middleton con i loro look a Londra.

Rimanete connessi per scoprire tutte le news in fato di royal fashion, e non solo!