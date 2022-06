Ecco il giorno preferito dalle donne per fare l’amore, concordi?

Alcuni esperti hanno analizzato la vita sessuale delle donne e hanno scoperto fatti interessanti come ad esempio il giorno preferito per fare l’amore.

L’app Glow è una app pensata per migliorare la vita sessuale delle donne, grazie a questa app si può monitorare la fertilità immettendo dati relativi a ciclo, ultimo rapporto sessuale e molto altro. Analizzando i dati immessi dalle donne che utilizzano questa app, universalmente, gli esperti hanno potuto fare delle conclusioni interessanti sulle abitudini e sulla vita sessuale delle donne.

Analizzando i dati dell’app Glow sono emerse molte curiosità relative alla vita sessuale delle donne. Per esempio sembra che le donne Canadesi abbiano più rapporti sessuali, il 45% in più rispetto all’utente medio di Glow ed è anche il luogo che registra più gravidanze, il 21% in più rispetto all’utente medio di Glow. Se vuoi scoprire tutte le altre cose che hanno scoperto non ti resta che continuare a leggere l’articolo.

Fatti interessanti e curiosità sessuali femminili

L’app Glow è stata illuminante per rivelare molte abitudini sessuali femminili, per esempio ha permesso di tracciare una curva di paesi in cui le donne fanno di più l’more. Al primo posto della classifica si sono posizionate le donne canadesi con un 45% di rapporti sessuali in più rispetto all’utente medio. Al secondo posto si posizionano le donne australiane con il 37% di rapporti sessuali in più e come per le donne canadesi questa maggiore frequenza di rapporti porta a più gravidanze. Il 14% di gravidanze in più rispetto all’utente medio. Al terzo posto troviamo le donne americane con il 16% di rapporti in più rispetto. La classifica si conclude con le donne latino americane che sembrano occupare l’ultimo posto della classifica ed aggiudicarsi il titolo delle donne che hanno meno rapporti sessuali di tutte, quasi il 4% in meno rispetto all’utente medio.

Tra le altre curiosità è emerso che il desiderio sessuale delle donne è molto influenzato dal suo ciclo mestruale. Durante i cinque giorni medi della durata delle mestruazioni le donne sono poco interessate al sesso, inoltre avvertono fluttuazioni del loro livello di energia e cambi di umore in questo periodo i quali influenzano la libido.

Il periodo in cui le donne sembrerebbero avere più voglia di fare l’amore è nei giorni compresi nella settimana dopo la fine del ciclo. Tutte le donne tornano a fare l’amore il giorno 12 del loro ciclo ormonale, che coincide con il giorno dell’inizio dell’ovulazione, tanto che l’app Glow lo definisce il giorno del “picco sessuale”.

Il giorno 13 ed il 14esimo le donne si continuano ad avere un livello di libido alto ma questo periodo non sembra coincidere con rapporti sessuali molto soddisfacenti.

Il giorno del mese in cui le donne hanno molta voglia di fare l’amore e orgasmi intensi è l’ultimo giorno del ciclo mestruale, il 28° giorno. Questo è il giorno che Glow definisce il giorno del “picco dell’orgasmo”.

Un altra curiosità riguarda la frequenza sessuale. Secondo Glow ogni minuto almeno 7 donne di Glow farebbero l’amore. Sono stati registrati 7,6 milioni di incontri sessuali in due anni. Le utenti di Glow hanno anche riferito di essersi innamorate 2 milioni di volte e che sono disposte a rinunciare al sesso ma non al cellulare.