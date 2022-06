Elena D’Amario, altro che Michele Morrone: in vacanza proprio con lui!

Si sono fatte insistenti le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma tra Elena D’Amario e Michele Morrone, ma la ballerina era in vacanza con un altro.

Lei è bellissima e piena di talento: Elena D’Amario è una delle ballerine più amate della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dalla partecipazione alla nona edizione come allieva fino alla sua presenza come professionista nel cast, la sua è una carriera in continua ascesa. In questi giorni si è parlato molto però, della sua vita sentimentale, che continua a destare tantissima curiosità nei fan.

Tante indiscrezioni sono circolate su un possibile ritorno di fiamma con l’attore Michele Morrone. I due hanno avuto una liason un po’ di tempo fa e (stando a quello che molti pensavano) anche qualche frequentazione sporadica successiva. Naturalmente sono i social ad accendere di nuovo i riflettori sulla vicenda, visto che qualche storia condivisa dai due in cui apparivano insieme felicemente ha fatto subito gridare al possibile amore.

Il siciliano però, ha voluto ben presto chiarire la faccenda spiegando il rapporto che c’è tra lui e la ballerina, usando anche parole abbastanza forti. “Noto che alle persone piace inventare storie” ha detto l’attore rispondendo ad un follower. “Sembra che io non possa neanche avere un’amica…No, non ho una fidanzata. Nel caso, ve lo farò sapere“, ha specificato poi molto seccamente. I due insomma si erano rivisti per una innocente passeggiata in quel di Pescara come semplici amici. Nelle ultime ore, invece, un post condiviso da Elena D’Amario lascerebbe pensare che nella sua vita c’è qualcuno di speciale.

Belli e talentuosi: c’è qualcosa di più tra Elena D’Amario e il collega di Amici?

Naturalmente seguiamo attentamente la pagina Instagram della bellissima ballerina professionista di Amici. E non ci poteva sfuggire un post che ha condiviso proprio nelle ultime ore. Nell’album di foto pubblicate da Elena D’Amario sono raccolti dei bellissimi momenti di una vacanza- weekend molto estiva e rilassante, a giudicare dal volto disteso e felice della ballerina.

Ma con chi era? Saltano agli occhi più di una foto in cui la ex di Morrone si diverte a ballare in piscina improvvisando delle prese stratosferiche in compagnia del collega Sebastian Melo. Bagnati dall’acqua cristallina e baciati da un raggio di sole i due sono più belli che mai. Ci potrebbe essere qualcosa di più? In realtà potremmo essere tratti in inganno, considerando che Elena, che nel frattempo ha fatto una formidabile trasformazione, non era da sola con lui ma si stava semplicemente godendo un weekend insieme a molti dei suoi colleghi.

I fan dunque possono stare tranquilli, per il momento nulla di ufficiale nel cuore della bella ex allieva di Amici. Tanto spazio gli impegni professionali per lei, tra danza ed importanti collaborazioni. Sulla sua pagina Instagram la vediamo spesso in veste di testimonial per vari brand, come nel post di una settimana fa in cui con la sua splendida capigliatura mora ondulata sponsorizzava una linea di prodotti per capelli. Non smettiamo di sognare però, chissà che la ballerina non ci possa riservare qualche sorpresa.