Tutte pazze per il giallo: ecco 5 capi estivi di questo colore

Stiamo andando incontro ad una vera e propria yellow – mania e questo ci fa solo piacere se pensiamo che è per tutti il simbolo dell’allegria, quindi ecco 5 capi gialli estivi di cui non potrai più fare a meno.

Può un colore darci la spinta giusta per affrontare le giornate – anche le più dure – e renderci energici e carichi come non mai?

Chiediamolo al giallo. Emblema di gioia, positività, di allegria, ha conquistato davvero tutti, in ogni sua declinazione.

Non è un caso che il giallo sia diventata una delle tendenze assolute dell’estate 2022 e sia la nuance preferita di celeb e stilisti di tutto il mondo, fino ad arrivare – e conquistare – il mondo del design, così da rendere più confortevole anche l’ambiente circostante.

Anche Kate Middleton – regina di grazia, raffinatezza e compostezza – ha optato per questo colore durante il suo royal tour ai Caraibi. Tutto questo grazie a Roksanda ed alla sua creazione, abbinata a décolleté bianche by Aquazzura, clutch Salvatore Ferragamo e orecchini Sézane, tutti en pendent.

Anche alla cerimonia degli Oscar quest’anno abbiamo assistito ad un tripudio di giallo: da Julianne Hough, a Queen Latifah, passando per H.E.R., sono tutte pazze per questo colore.

Se ti sembra di averne già sentito parlare hai ragione: già nel 2018 era diventato simbolo della Gen Z, che lo aveva scelto come emblema di allegria e per questo era menzionato ovunque.

Oggi però non è più simbolo di una sola generazione, ma di tutta la popolazione, che lo vede probabilmente esattamente come lo vedrebbe un rappresentante della Gen Z, a prescindere dalla sua età.

E non finisce qui, perché è diventato anche protagonista di Emily In Paris. Ebbene sì, nella seconda stagione lo abbiamo visto spessissimo addosso ad Emily Cooper, in tutte le sue declinazioni.

E, udite udite, la stylist Patricia Field ha affermato che dopo la messa in onda della serie, tutti le hanno fatto i complimenti per la carica che avevano anche solo nel guardare quelle scene tinte di giallo.

E gli stilisti come lo hanno interpretato? Valentino lo ha reso fluo, Versace ha scelto di colorare di giallo alcuni accessori.

E per quanto riguada le sfumature? Proenza Schouler ha optato per il giallo limone, mentre Hermès per lo zafferano, tanto per citarne due.

A questo proposito, come scegliere la tonalità giusta in base a carnagione e sottotono?

La regola generale dovrebbe essere questa: le diafane dovrebbero indossare una versione canarino (e simili), chi ha una carnagione olivastra si potrebbe sbizzarrire con delle nuance più accese.

Detto ciò, il web e le vetrine sono piene di capi ed accessori gialli, quindi come orientarci per la scelta di quello adatto a noi?

Non possiamo accompagnarti a fare shopping, ma possiamo darti qualche suggerimento utile: ecco quindi 5 capi gialli estivi di cui non potrai più fare a meno.

5 capi gialli estivi di cui non potrai più fare a meno

L’estate chiama ed il giallo risponde: siamo in presenza di una vera e propria yellow mania e questo non ci dispiace affatto se pensiamo che questa nuance è l’equivalente cromatica della gioia pura.

Dobbiamo quindi necessariamente avere almeno un indumento di questo colore nel nostro guardaroba se vogliamo essere coerenti con la moda attuale. Ecco quindi 5 capi gialli estivi, ma attenzione: potresti innamorartene a prima vista.

Se poi sei fan (anche) del bianco, ecco 5 capi chic da avere nell’armadio di questo colore.

Borsa geometrica

Sappiamo che il giallo è la nuance di punta anche degli accessori e basta guardare le itbag e le itshoes che il mondo della moda propone per rendersene conto.

Max&co aveva scelto dei sandali flat di questo colore, Dolce&Gabbana delle mary jane, Bottega Veneta aveva colorato di giallo una pochette da sera e potremmo continuare all’infinito.

Allo stesso tempo, però, la borsa – come anche altri capi ed accessori – geometrica è stata uno dei simboli della primavera 2022.

Tutto era diventato geometrico e probabilmente questo trend è destinato a durare con l’avanzare delle stagioni, quindi perché non osare con questa borsa geometrica, che tra l’altro su Shein costa 8,75 euro?

Abito lungo

Se guardi bene questo abito e questo colore, ti sembrerà di averne visto uno molto simile di recente (almeno all’occhio esperto delle fashion addicted sarà così).

Ed infatti lo ha indossato non molto tempo fa – precisamente sul red carpet degli Screen Actors Guild Awards 2022 di Santa Monica in California – l’attrice Kerry Washington.

Il suo aveva comunque delle differenze sostanziali rispetto a questo, acquistabile su Shein a soli 22,50 euro: a parte la diversità evidente di prezzo, il suo era fasciante senza spalline e con corpetto che evidenziava perfettamente le curve, una gonna vaporosa ed uno strascico.

Questo, invece, è leggermente più “semplice”: non ha strascichi, né nulla del genere, ma è comunque un abito a sirena elegante e glamour, perfetto per delle serate formali.

Abito aderente

Abbiamo visto quest’anno il giallo in tantissime declinazioni sportive oppure casual: dal soprabito oversize di Jil Sander allo spolverino di Ermanno Scervino, passando per Marques’Almeida e le sue maxi felpe, la moda sembrava aver preso quasi una piega mascolina.

Questo abito invece è essenza di femminilità allo stato puro. Potrai trovarlo su Shein a soli 12 euro ed indossarlo di sera, con dei sandali alla schiava beige con tacco a spillo non molto alto ad esempio. Sarai sexy, trendy ed irresistibile.

Sandali con tacco a spillo

I sandali sono la rappresentazione dell’estate, c’è poco da fare. Quando arriva il caldo possiamo scoprire proprio tutto, piedi compresi ovviamente e questo per noi a volte è un grande sollievo.

Questa versione – rigorosamente total yellow – leggermente alla schiava è quello che ci serve per essere casual – chic ogni volta che lo vogliamo.

Possiamo infatti virare verso la praticità, abbinandolo ad una semplice gonna midi ed una t – shirt, ma anche renderli eleganti, indossandoli, ad esempio, con un tubino.

E c’è di più, perché su Su Shein costano solo 20,25 euro.

Crop top

I crop top stanno scrivendo la storia della moda del 2022: questo è stato il loro anno in assoluto e li abbiamo visti davvero ovunque.

E poi cosa c’è di più trendy del monospalla? Asimmetrico, questo ci insegna che l’imperfezione può renderci perfetti ed anche ciò che all’apparenza sembra non equilibrato può comunque trovare il suo equilibrio e diventare addirittura il tocco di classe di un outfit.

Con cosa possiamo abbinare questo capo, che tra l’altro su Shein costa 4 euro? Con quello che desideriamo.

I micro top sono perfetti insieme a tantissimi capi: dai jeans, ai pantaloni skinny, passando per quelli a zampa, le minigonne, ma anche quelle lunghe (magari con ampio spacco).

La parola d’ordine in questo caso è solo una: fantasia.