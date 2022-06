Una Vita anticipazioni: cambia tutto per Liberto, ecco perchè

By

Una Vita anticipazioni. Dopo il salto temporale di cinque anni e l’attentato anarchico che ha colpito Acacias, scopriremo com’è cambiata la vita di Liberto!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Liberto e Rosina, la loro vita dopo cinque anni

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Nel salto temporale della nuova stagione Rosina Rubio (Sandra Marchena) e il marito Liberto Mendez (Jorge Pobes) si troveranno in seri guai.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Infatti i telespettatori scopriranno il destino di alcuni dei personaggi della serie, da Aurelio e Genoveva,a Felipe Halvarez Hermoso a Rosina e Liberto.

Nel dettaglio, sembrerebbe proprio che Liberto e Rosina non se la passino molto bene dopo il salto temporale che vede le vicende catapultate nel 1920. I due coniugi, infatti, saranno ad un passo dalla bancarotta per avere perso tutti i loro possedimenti a causa di un investimento sbagliato in borsa.

Per tale motivo, Liberto si rimboccherà le mani e cercherà dei nuovi lavori per cercare di guadagnare qualcosa. Secondo le anticipazioni, il Mendez inizierà a dare ripetizioni private di economia a una new entry, Guillermo Sacristan (Julio Peña), il nipote di Inma (Inma Sancho), la proprietaria del Nuovo Secolo XX.

Tuttavia questa situazione non piacerà alla moglie e neanche alla sorella Hortensia (Amaia Lizarralde), le quali temeranno che i vicini possano intuire la loro crisi economica se Liberto si improvviserà professore in cambio di denaro.