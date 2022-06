Test: in amore ascolti di più il tuo cuore oppure la tua mente?

Come vivi l’amore? Con sentimento o razionalità? Sei più razionale o istintivo? Questo test può aiutarti a scoprirlo.

Il modo in cui ci comportiamo all’interno delle relazioni dipende dalle nostre esperienze passate e dalla personalità nostra e del partner. Questi tre elementi fusi insieme determinano l’esito del rapporto. Per quanto riguarda le scelte che compiamo all’interno di questo rapporto o in ottica di una relazione, queste possono essere istintive o ben ponderate, razionali o dettate dal cuore. Tu ti affidi alla testa o al cuore?

Il test di oggi ti aiuta a valutare in che modo ti comporti in amore. A volte non è chiaro neanche a noi stessi come siamo veramente, questo test analizzerà la tua scelta istintiva collegandola alla tua personalità. Per fare il test ci vogliono pochissimi minuti, devi solo osservare l’immagine e fare una scelta basandola sulla tua prima impressione.

Ti ricordiamo che questo test non ha validità medica ma il suo obiettivo è quello di intrattenerti.

Test: in amore vince il cuore o la testa?

Per fare il test di oggi dovrai guardare l’immagine e rispondere ad una semplice domanda: “Qual è l’elemento di questa immagine che hai notato prima? La casa o il cavallo?” La tua impressione rivela il tuo grado di razionalità in amore.

Soluzione del test

Ecco cosa rivela di te l’aver visto prima:

La casa

Se hai notato prima la casa significa che sei istintiva che vive il momento. Tu non subisci troppo l’influenza del tuo passato e tendi a vivere nel presente. sei una persona allegra e amichevole. Hai imparato a farti scivolare addosso molte cose e a non lasciare che gli altri siano motivo di gioia o tristezza. Molte persone ti ammirano per il tuo atteggiamento positivo e la tua personalità. Non ti piace discutere, tendi a evitare i litigi non necessari. Possiedi una gentilezza innata. La tua chiave della felicità? vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, questo è il tuo metodo infallibile per affrontare la vita focalizzandoti solo su ciò che conta davvero.

Il cavallo

Se hai visto prima il cavallo significa che sei una persona molto razionale. Prima di prendere una decisione, pensi e ripensi e valuti ogni pro e contro di ciascuna possibilità. Analizzare ti sembra la cosa migliore da fare per prendere le decisioni più giuste per te. Il pensiero degli altri non ti tocca troppo. Non sei una persona eccessivamente curiosa e non ami giudicare le persone senza conoscerle bene.