Test dei Bambini | Il bimbo che vorresti come figlio dice tutto di te

Con il test dei bambini cercheremo di scoprire una sfaccettatura del tuo carattere giocando con il tuo senso materno.

Molte donne hanno un senso materno molto spiccato, altre invece non si sentono affatto portate per fare le madri. Quel che è certo, però, è che a prescindere di quanto ci si senta “portata” per la maternità, tutte le donne presto o tardi immaginano un figlio.

Naturalmente, quando è libera di correre l’immaginazione crea tantissimi scenari differenti. In ognuno di questi scenari possiamo immaginare alternative differenti: un figlio unico o due, un maschio o una femmina, che ci assomigli come una goccia d’acqua oppure no.

Tutte queste variabili possono essere decise completamente dalla nostra mente, e proprio le scelte che facciamo quando godiamo di una totale libertà sono quelle che riescono a manifestare meglio gli aspetti nascosti del nostro carattere.

Facendo questo test avrai l’opportunità di scoprire qualcosa di più sul tuo carattere di oggi. Non sulla madre che saresti o che sei, sulla te di questo momento della tua vita.

Per eseguire questo test non dovrai fare altro che osservare i ritratti di questi quattro bambini e poi scegliere quello che assomiglia di più al figlio che vorresti. Dopo aver fatto questa scelta non ti rimane che continuare a leggere fino a individuare il tuo profilo.

1 – Bambina sorridente

Questa bambina dal sorriso scanzonato e dagli occhi vispi deve sicuramente avere l’argento vivo addosso. Intelligente, vivace e piena di vita, probabilmente darà qualche grattacapo ai suoi genitori ma di certo riempirà la casa di gioia e di risate.

Se hai scelto questa come la bambina che vorresti in questo momento della tua vita significa che sei una persona piena di gioia e di energia, che ama divertirsi insieme agli altri, scoprire cose nuove ogni giorno e lanciarsi in nuove avventure ogni volta che è possibile farlo.

Quello di cui forse non ti rendi conto è che sei rimasta un po’ bambina anche se ormai sei una donna adulta e matura. Questo non significa essere infantili. Al contrario, significa avere uno sguardo innocente e sempre entusiasta sulle cose!

2 – Bambino con gli occhioni

Questo bambino dai grandi occhi scuri sembra bisognoso di amore e di protezione. Forse qualcosa lo ha spaventato oppure non sa come reagire a una situazione.

Se hai scelto questo ritratto probabilmente lo hai fatto perché scatena in te il tuo istinto protettivo, quello per il quale saresti disposta a combattere tutto e tutti pur di difendere le persone che ami.

Hai un carattere buono e generoso, sei sempre pronta ad aiutare chiunque ne abbia bisogno, che sia una persona della tua famiglia o che non lo sia.

Il lato più nascosto di te? Un infinito bisogno di tenerezza. Forse è per questo che ti impegni a darne tanta agli altri, soprattutto se sono piccoli, dolci e indifesi come il bambino che hai scelto!

3 – Bambino allegro

Le espressioni dei bambini molto piccoli sono la quintessenza dell’energia e della vitalità. Sono intense, senza filtri e coinvolgenti, esattamente come te.

Sei una persona estremamente schietta e diretta, che manifesta sempre tutte le proprie emozioni, anche le più scomode come la rabbia o il dolore.

Non hai assolutamente paura di mostrarti sempre per quella che sei. Al contrario, pensi che non riuscire più a farlo significhi aver perso la gioia che ha caratterizzato la nostra infanzia e che ci ha reso bambini gioiosi e felici.

Il lato meno conosciuto del tuo carattere è la vulnerabilità. Anche se sembri una persona estremamente forte sei anche fin troppo sensibile. Questo implica che è molto semplice ferirti, soprattutto se a comportarsi male nei tuoi confronti è una persona con la quale ti eri aperta completamente.

4 – Bambina seria

Questo ritratto rappresenta probabilmente la bambina più grande tra tutti i visi di bambini che abbiamo proposto.

La sua espressione intensa, diretta e consapevole è sicuramente quella che colpisce di più al primo sguardo. La prima impressione potrebbe essere che questa bambina sia un po’ triste, ma a ben guardare non è così.

Gli occhi di questo ritratto indicano una personalità profonda, riflessiva ed estremamente intelligente.

Se hai scelto questo ritratto è perché, probabilmente, ti rispecchi nell’espressione profonda e matura di questa bambina. Forse le assomigliavi, quando eri più piccola? Se è questo il motivo che ti ha spinto a desiderare una bambina così significa che il lato nascosto del tuo carattere è la profonda solitudine che di tanto in tanto ti assale.

Forse hai l’impressione di non essere mai compresa fino in fondo. Hai sempre desiderato conoscere qualcuno di davvero simile a te, con cui poter condividere pensieri, gioie e dolori, ma anche a cui poter trasmettere tutto quello che hai imparato.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.