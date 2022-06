Questi segni zodiacali sono dei veri spiriti liberi: non puoi legarli a te!

Fai parte dei segni zodiacali che sono dei veri spiriti liberi? Scopriamolo subito grazie alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

Ci sono persone che è impossibile tenere legate a terra, a casa, ad un paese in particolare o, ancora, ad una persona in particolare.

Sono semplicemente troppo ribelli e libere per poter rimanere ancorate al passato o, a volte, anche al presente!

Scopri la classifica di oggi: meglio controllare se il tuo partner è tra i segni di cui parliamo, vero?

I segni zodiacali che sono spiriti liberi: ecco la classifica di oggi

Quante persone hai conosciuto che non potevano veramente sopportare i “legacci” della vita quotidiana?

A volte capita di incontrare persone che sono veramente sempre e solo di passaggio. Appena possono, infatti, cercano di liberarsi dai legami, dalla routine e da tutte quelle cose noiose che… costituiscono la vita di tutti i giorni!

Oggi abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo quali sono i segni zodiacali che sono assolutamente spiriti liberi e che non potrai mai mettere in gabbia.

Tutto il contrario (o quasi) dei segni zodiacali più petulanti di tutto l’oroscopo!

Allora: pronta a scoprire chi c’è in cima alla classifica?

Bilancia: quinto posto

Care Bilancia, sapete benissimo di essere degli spiriti liberi: inutile fare finta di volere quello che vogliono tutti gli altri!

Sensibili, spirituali, abituati ad essere sempre al centro dell’attenzione, i nati sotto il segno della Bilancia sono dei veri spiriti liberi.

Adorano essere speciali, diversi dagli altri e pronti a vivere un’avventura se e quando vogliono: non cercate di metterli in gabbia!

Pesci: quarto posto

C’è qualcuno di più libero dei Pesci? (Ehm, ovviamente sì visto che sono solo al quarto posto della classifica di oggi dell’oroscopo!).

I Pesci sono persone che non si fanno assolutamente problemi ad andare dritte per la loro strada, ammaliando chiunque passi loro vicino.

Abituati come sono a fare quello che vogliono, sempre e comunque, per i Pesci non è strano essere dei veri e propri spiriti liberi. Gli altri ammirano il loro modo di fare, diretto e… da persone libere da preconcetti!

Leone: terzo posto

I nati sotto il segno del Leone entrano di diritto nella classifica dei segni zodiacali che sono spiriti liberi per un motivo ed un motivo soltanto.

I Leone vogliono essere liberi di fare quello che vogliono, quando lo vogliono e senza sentirsi mai in colpa!

Per questo motivo ai Leone non piace che venga data loro una “strada” da seguire. Quando prendono una decisione, spesso, le rimangono fedeli quasi per sempre a patto che qualcuno non si intrometta dicendo ai Leone che è “così che vanno le cose”. Parole pericolosissime da dire ad un Leone: non saranno mai felici di fare “quello che fanno gli altri” ed è per questo, in definitiva, che sono tra i segni più liberi di tutto l’oroscopo!

Sagittario: secondo posto

Nonostante siano persone che, spesso, siamo abituati quasi a “dimenticare” i nati sotto il segno del Sagittario sono in realtà dei veri e propri spiriti liberi!

No, cari Sagittario, non vi offendete: non vi dimentichiamo perché siete noiosi o banali (ehm, anche se siete anche in questa classifica dell’oroscopo) ma perché… non volete mai stare insieme agli altri!

Siete troppo particolari (e veri spiriti liberi) per vivere una vita noiosa, uguale a quella di tutti gli altri. Le persone lo sentono e sono portate ad ammirarvi ma anche a trovarvi veramente freddi e compassati. Voi, però, nel frattempo siete già passati ad altro: una nuova vita, nuove amicizie e nuovi interessi!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che sono spiriti liberi