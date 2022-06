In spiaggia e al mare ecco i look che dovrai indossare per essere al top

Per un look da spiaggia trendy ecco cosa devi fare: munirti dei capi più in voga dell’estate 2022! Scopri come realizzare dei look per la spiaggia, e non solo, facili e di tendenza, su questa guida di stile targata CheDonna!

Hai già prenotato la tua vacanza al mare? Perfetto, allora ti manca solo la valigia giusta con i capi giusti. Perché per questa estate la vera moda si svolgerà proprio al mare! Mai come per quest’anno la moda mare ha avuto così importanza. Tutte le collezioni estive dei brand più importanti sono ricche di parei che sembrano vestiti e borse mare che sono delle vere e proprie shopping bag. Allora che aspettare? Scopriamo insieme come fare tendenza anche al mare con il look da spiaggia più trendy del momento!

Se prima esisteva il costume, il pareo e il copricostume, adesso la moda mare è ricca di capi d’abbigliamento. Perché anche al mare una vera fashionista sa che deve essere al top!

In più, tutti i brand più importanti nella moda hanno sfornato collezioni che ben ci mostrano quanto sia importante per l’estate 2022 la moda mare.

Non basterà il costume con il copricostume abbinato. Servirà molto di più.

Leggiamo tutti i segreti in fatto di moda mare in questa guida di stile targata CheDonna!

Per un look da spiaggia perfetto munisciti di gonna abbinata al costume, foulard per capelli e borsa mare personalizzata!

Ogni momento è buono per dare spazio alla nostra creatività. Se pensavate che almeno al mare non servissero molte regole, vi sbagliate di grosso. Scopriamo subito come essere trendy anche al mare!

Entriamo subito in questa guida di stile targata CheDonna e vediamo cosa ci servirà questa estate per realizzare un perfetto look da spiaggia:

costume e gonna abbinata: le tendenze parlano chiaro, e dicono completo costume e gonna. Scegliete un costume intero a tinta unita e abbinatelo ad una gonna a vita alta midi. Sarete perfette anche per la passeggiata sul lungomare.

le tendenze parlano chiaro, e dicono completo costume e gonna. Scegliete un costume intero a tinta unita e abbinatelo ad una gonna a vita alta midi. Sarete perfette anche per la passeggiata sul lungomare. cappello e foulard: gli accessori per capelli sono importanti nel 2022 come non mai. Scegliete tra un cappello di paglia o un foulard da indossare a mo’ di bandana.

gli accessori per capelli sono importanti nel 2022 come non mai. Scegliete tra un cappello di paglia o un foulard da indossare a mo’ di bandana. sandalo o espadrillas: anche le scarpe giuste sono importanti, per chiudere il look al meglio. Scegliete tra il sandalo flat alla schiava oppure la scarpa espadrillas con suola in corda, comoda anche per camminare sulla sabbia.

anche le scarpe giuste sono importanti, per chiudere il look al meglio. Scegliete tra il sandalo flat alla schiava oppure la scarpa espadrillas con suola in corda, comoda anche per camminare sulla sabbia. borsa in paglia e personalizzata: la borsa mare è l’elemento chic dell’estate 2022. Potete scegliere o la borsa grande in paglia, oppure in corda. Tip di stile: provate a personalizzare la vostra borsa, cucendo con uno spago grande di lana il vostro nome. Sarete le più chic della spiaggia. A proposito, Sai quale costume di addice di più alla tua fisicità? Ecco quale scegliere!

Vi è piaciuta questa guida di stile? Allora vi do appuntamento alla prossima! Per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità in fatto di moda, e non solo!