Beautiful anticipazioni: nuovi amore per i tre stalloni della soap

Anticipazioni Beautiful dall’America. Nuovi amori in arrivo per tre amati personaggi della soap. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: nuovi amori per Bill, Thomas e Deacon

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful, soap opera creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. In questo articolo ci concentreremo su tre importanti personaggi e sui loro nuovi amori.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America nell’estate 2022, le nuove storyline ci riserveranno nuovi amori in arrivo per Deacon Sharpe, Bill Spencer e Thomas Forrester.

La situazione sentimentale di questi tre uomini è da sempre in bilico, in attesa che la donna che amano si faccia avanti seppur impegnata in un’altra relazione. Da un lato abbiamo Bill Spencer. L’editore è infatti in un limbo lungo due anni con Katie Logan. Lo Spencer infatti è in attesa del ritorno della sua dolce metà, ancora indecisa se ritornare con lui o meno.

Da un altro lato abbiamo Deacon Sharpe, ex amante di Brooke e padre di sua figlia Hope. L’uomo, da quando ha fatto il suo ritorno in scena, si è dichiarato ancora innamorato di Brooke ed è per colpa sua che Brooke e Ridge hanno passato un momento di sbandamento nel loro matrimonio.

Tuttavia, soprattutto per Deacon ci saranno delle forti novità in ambito sentimentale. L’uomo, ormai arreso alla sconfitta (perché Brooke confermerà di voler passare il resto della sua vita con Ridge) inizierà a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi amori. Secondo le anticipazioni americane, lo Sharpe troverà un nuovo amore nel corso delle nuove puntate estive; lo stesso esito toccherà a Bill Spencer.

Ma cosa succederà, invece, alla vita sentimentale del più giovane? Secondo le anticipazioni degli autori, Thomas Forrester troverà un amore maturo, in grado di renderlo una persona migliore, permettendogli di lasciarsi alle spalle anni di tattiche e di strategie negative.