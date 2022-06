Test della stabilità di coppia: siete in grado di resistere agli scossoni?

Credi di essere pronta per il test della stabilità di coppia? Scopriamo insieme se siete in grado di resistere nei momenti più difficili!

Ci sono persone che, quando sono in coppia, sono praticamente invincibili.

Riescono a superare qualsiasi ostacolo, ad andare avanti oltre qualsiasi problematica insieme.

Certo, queste persone saranno anche in grado di combattere i problemi da soli ma, quando si è in due, bisogna riuscire a confrontarsi con l’altro e questo non è sempre semplice.

Tu ed il tuo partner siete in grado di aiutarvi a vicenda?

Test della stabilità di coppia: scopri quanto siete forti insieme

Tu ed il tuo partner avete una relazione stabile? Noi, ovviamente, ci auguriamo di sì ma sappi che “stabile” non vuol dire solo avere un partner monogamo.

Vuol dire che entrambi, insieme, dovete essere in grado di aiutarvi l’un l’altra e combattere insieme i problemi.

Il test della stabilità di coppia è qui per aiutarci a capire proprio questo.

Che cosa vedi in questo quadro di Vladimir Kush?

la casa : per quanto sia solida, con fondamenta ancorate al terreno, la casa rappresenta quasi sempre una visione di fisicità e cambiamento.

Tu ed il tuo partner siete molto legati… almeno dal punto di vista fisico! Sei una persona che, in questo momento, dovrebbe capire veramente chi è.

Il nostro test del paesaggio magico potrebbe aiutarti ad orientarti un poco! In questo momento, infatti, la tua coppia non è proprio stabilissima anche se si avvia in una direzione interessante. Sei sicura, però, che sia questo quello che vuoi?

Il tuo partner la pensa come te o accetta passivamente quello che succede? Probabilmente è la seconda opzione ad essere vera. Forza, iniziare a rendersi conto di contribuire allo “sbilanciamento” della coppia è il primo passo… per uscirne!

Il test della stabilità di coppia ci dice che vuoi due… andate forte!

Siete due persone che hanno mantenuto la propria individualità ma che hanno fatto pace con l’idea che, per avere una relazione, bisogna lavorare insieme.

Invece di attaccarvi, quando litigate, “costruite insieme” ed avete imparato a schierarvi contro il problema e non l’uno contro l’altra. Bravissimi!

Il tuo partner è decisamente più “dominante” nella coppia e finisci per considerarlo sempre nel giusto… anche quando non lo è! Forse dovresti provare anche il nostro test sull’amore e sull’estetica: magari ci svela perché stai con il tuo partner! Purtroppo il test ci dice che, almeno per ora, non siete una coppia stabile!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.