Test delle Carpe Giapponesi: sei una persona razionale o passionale?

Con il test delle carpe giapponesi cercheremo di capire se nel tuo spirito c’è più razionalità o passionalità. E se ci fosse equilibrio?

Nelle azioni che compiamo ogni giorno c’è sempre un’alternanza di razionalità e di istinto. Non è sempre possibile essere razionali e sicuramente non è consigliabile decidere sempre e soltanto in base all’istinto.

Per questo motivo non esiste una persona assolutamente istintiva e una persona assolutamente razionale. Di certo però uno di questi due atteggiamenti prevale nella nostra vita di tutti i giorni e, per questo motivo, influenza la nostra vita più di quanto faccia l’altro.

Non è semplice definire se nei nostri comportamenti prevalga più spesso la razionalità o l’istintività e la passionalità. Il motivo è che magari pensiamo di comportarci in maniera perfettamente razionale ma dall’esterno le nostre azioni e i nostri comportamenti non sembrano affatto coerenti.

Non dobbiamo stupirci di questo: l’autoanalisi è sempre molto difficile perché siamo sempre profondamente coinvolti nelle nostre azioni. Quello che possiamo fare però è cercare di lasciare che il nostro inconscio sia libero di esprimersi: capiremo sicuramente qualcosa di più di noi stessi.

Test delle Carpe Giapponesi

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente l’immagine per qualche secondo e poi leggere il profilo corrispondente all’elemento che hai notato per primo.

1 – Pesce dorato

Il pesce dorato è il più chiaro dei due e si trova nella metà superiore dell’immagine. Si caratterizza anche per la massiccia presenza del color oro, da sempre associato alla luce della ragione e all’intelligenza umana.

Se hai scelto questo pesce significa che nella vita ti lasci guidare principalmente dalla ragione nel compiere le tue scelte.

Sei una persona estremamente analitica: prima di agire rifletti molto attentamente sulla situazione e cerchi di prevedere quali potrebbero essere le conseguenze dirette delle tue azioni. Se il “piano” ti convince allora lo metti in atto, altrimenti ne elabori un altro che sia più efficace.

Questo ti porta a prendere decisioni con estrema cautela e molto lentamente. Potrebbe accadere che l’occasione di una vita ti scivoli tra le dita perché non sei stato in grado di afferrarla al volo!

2 – Pesce blu

Il pesce blu si trova nella parte inferiore dell’immagine ed è rappresentato con i colori della profondità (l’azzurro e il blu) ma anche con i colori del fuoco (l’elemento incontrollabile e distruttivo per eccellenza).

Se hai scelto questo pesce significa che il tuo carattere è profondamente legato all’istinto ma anche ai sensi. Tendi a decidere sul momento cosa fare e cosa pensare, come comportarti nei confronti delle altre persone ma anche come gestire le emergenze.

Questo ovviamente non significa che tu sia una persona completamente irragionevole e del tutto imprevedibile. Significa soltanto che se l’istinto ti dice di fare o non fare una cosa lo segui, perché finora non ti ha assolutamente mai deluso e non ha motivo di credere che lo farà in futuro.

Quale potrebbe essere il problema? Semplicemente che non sempre le scelte migliori sono quelle che si prendono su due piedi: prima o poi potresti trovarti in una situazione che richiede molta analisi e programmazione e potresti non essere in grado di gestirla!

3 – Simbolo dell’infinito

Il simbolo dell’infinito è costituito da due parti identiche e simmetriche che si incrociano al centro per formare una sorta di 8. In genere il simbolo dell’infinito viene disegnato in orizzontale, ma ance in verticale può mantenere il suo significato.

Questo simbolo indica un concetto piuttosto complesso, cioè che tutto fluisce nel suo contrario e che le cose (e le persone) si trasformano in maniera costante e continua.

Se hai visto come prima cosa il simbolo dell’infinito, che nasce dall’unione del pesce dorato con quello azzurro, significa che sei una persona estremamente equilibrata, in grado cioè di agire d’istinto o in maniera estremamente razionale a seconda di ciò che ritiene più adatto al momento e alla situazione.

La tua mente è sempre vigile e attenta a ciò che accade intorno a te ma anche dentro di te, quindi sei in grado di adattare molto velocemente il tuo comportamento alle situazioni che ti trovi ad affrontare. Il test delle carpe giapponesi ti ha dato un risultato davvero ottimo, soprattutto se riuscirai a comportarti in questa maniera costantemente, anche in futuro.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.