Test della Canottiera Sexy | Qual dei tuoi pregi gli altri amano di più?

Con questo test analizzeremo la canottiera sexy che indosseresti più volentieri per capire quale dei tuoi pregi (spirituali) è più evidente!

Con l’arrivo della stagione calda abbiamo sicuramente l’ispirazione per osare con capi d’abbigliamento, stampe e colori sgargianti o addirittura eccentrici, che magari in altri momenti dell’anno non ci sentiremmo di indossare.

Proprio per questo motivo è molto interessante analizzare le scelte di look che facciamo nel corso della bella stagione. In questo momento dell’anno infatti ci sentiamo entusiaste, cariche di energie, piene del desiderio di fare nuove esperienze, conoscere nuove persone e lanciarsi in nuove esperienze.

Come preferiamo incanalare queste energie strabordanti? La risposta a questa domanda riuscirà a mettere in luce il pregio che tendiamo a mostrare più spesso ma anche quello che gli altri tendono ad apprezzare di più.

Non sempre le due cose coincidono, per questo può essere interessante capire quale lato del tuo carattere percepiscono prima e più intensamente le persone che ti incontrano.

Test della Canottiera Sexy

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere la canottiera che compreresti subito per indossarla il più spesso possibile nel corso della prossima estate.

1 – La canottiera con gli occhi

Questa canottiera è “ammiccante” in tutti i sensi. La sua stampa naturalmente attira l’attenzione sul seno e richiama quella similitudine tra occhi e capezzoli che gli uomini conoscono bene.

Se hai scelto questa canottiera così particolare ma soprattutto in grado di attirare l’attenzione di chiunque ti veda, sei una persona estremamente estroversa, che ama stare al centro dell’attenzione.

I motivi per cui una donna può stare al centro dell’attenzione sono molti: la sua bellezza, la sua intelligenza, il suo fascino e molte altre qualità.

Anche se di certo possiedi anche queste, quella che sicuramente a te non manca è la sfrontatezza e la capacità di non prenderti troppo sul serio. Sei dinamica, divertente, allegra e non ti tiri mai indietro. Proprio questi sono i pregi che le altre persone apprezzano di più del tuo carattere.

Forse per alcuni sei troppo “rumorosa” e troppo “egocentrica”, ma è abbastanza normale che una personalità forte come la tua scateni reazioni di questo tipo!

2 – La canottiera con la farfalla

Questo top è sicuramente molto originale perché la sua principale decorazione è posta sul retro, cioè alla base della schiena.

Oltre a questo la profonda scollatura a V mette in mostra moltissima pelle, ma lo fa in maniera estremamente raffinata ed elegante.

Se hai scelto questa canotta significa che sei una persona piuttosto discreta, che ama certamente farsi notare e apprezzare per quello che è, ma non lo fa mai reclamando a tutti i costi l’attenzione altrui.

Al contrario, preferisci farti conoscere per quella che sei mostrando le tue qualità poco per volta. Qualcuno potrebbe pensare che sei una persona timida e riservata, ma la realtà è diversa.

Ami circondarti di poche persone ma solo ed esclusivamente di persone che ti piacciono e che godono della tua stima da tutti i punti di vista. Per questo motivo preferisci non esporti subito, in maniera da dare il tempo alle persone davvero interessate di mettersi in gioco per conoscerti meglio.

Solo quando qualcuno ha davvero conquistato la tua fiducia e il tuo interesse mostri davvero la persona che sei, ed è proprio questa riservatezza così intelligente il pregio più apprezzato dalle altre persone.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.