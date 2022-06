Questi segni zodiacali sono veramente petulanti: non ti molleranno mai

Conosci per caso uno dei segni zodiacali più petulanti di tutto l’oroscopo? Quando ti “prendono” non ti lasciano più andare!

Impossibile liberarti di loro. Quando i nati sotto i segni di questa classifica dell’oroscopo riescono a raggiungerti e a parlarti, non potrai più liberarti di loro.

Perché?

Semplicemente perché sono tra i più petulanti che tu abbia mai conosciuto! Pronto a scoprire la classifica?

I segni zodiacali più petulanti di tutto l’oroscopo: ci sei anche tu nella classifica di oggi?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti una classifica veramente importante.

Conosci anche tu uno dei segni zodiacali più petulanti di tutto l’oroscopo?

Se la risposta è no, abbiamo cattive notizie per te: potresti essere tu il “petulante”!

Questi segni zodiacali sono insistenti, non smettono mai di tormentarti fino a quando non ottengono quello che vogliono. Insomma, sono petulanti: lo abbiamo detto, no?

Meglio scoprire la classifica di oggi e sapere chi sono: se ci sei anche tu, poi, meglio iniziare a prendere provvedimenti!

Scorpione: quinto posto

Cari Scorpione, siamo sicuri che vi aspettavate di essere molto più in alto nella classifica di oggi, vero?

Come? Voi Scorpione non credete assolutamente di essere petulanti? Beh, è ora di ricredervi: siete persone che non possono veramente fare a meno di usare qualsiasi mezzo per raggiungere i propri obiettivi. Inopportuni, molesti quando serve, voi Scorpione potete essere veramente petulanti. Non tutti i giorni, ve lo concediamo: ma spesso!

Ariete: quarto posto

Cari nati sotto il segno dell’Ariete, inutile cercare di nascondervi dietro un dito.

Siete e sarete sempre veramente molto petulanti: quando volete qualcosa, infatti, è impossibile farvi tornare indietro!

Gli Ariete sanno dare veramente il tormento a chi hanno vicino. Generalmente è perché sono persone che non sanno concentrarsi su altro che non sia… il loro obiettivo!

Bilancia: terzo posto

Per i nati sotto il segno della Bilancia, essere petulanti è praticamente una seconda natura.

Cara Bilancia, non offenderti ma è così: hai sempre il naso “infilato” negli affari degli altri e non hai paura di dire quello che pensi… anche se con qualche iperbole!

La Bilancia è un segno che sa quello che vuole anche se, spesso, cerca di mistificarlo.

Per questo è così petulante, tanto da finire nella classifica di oggi dell’oroscopo: la Bilancia, infatti, non smette mai di parlare ed è difficile che, in tutto il suo chiacchiericcio, non faccia domande veramente inopportune e difficili da digerire!

Cancro: secondo posto

I nati sotto il segno del Cancro sapevano che questa classifica dell’oroscopo li avrebbe “smascherati”.

Ebbene sì, cari Cancro, siete anche voi tra i segni zodiacali più petulanti di tutto l’oroscopo!

Basta poco per farvi diventare veramente inopportuni. Magari vi annoiate, magari vi fa ridere il fatto che qualcuno sia a disagio o magari, semplicemente, vi siete fissati su un argomento e volete sapere a tutti i costi le informazioni che vi mancano.

Insomma, non c’è niente da fare: siete persone veramente petulanti e poco inclini a lasciar perdere: meglio non scherzare con voi. Non è un caso che siate anche nella classifica dei segni zodiacali più sgradevoli di tutto l’oroscopo: quando vi ci mettete, cari Cancro, non c’è scampo per nessuno!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più petulanti dell’oroscopo

E infine arriviamo al primo posto della nostra classifica di oggi, dove troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro.

Cari Toro: c’è qualcosa di “peggio” che essere petulanti quanto lo siete voi?

Sapete benissimo di essere veramente insistenti quando volete e, fidatevi di noi, volete davvero spesso!

Dovete sempre avere il controllo su tutto, conoscere qualsiasi cosa ed avere una vostra opinione ben chiara e definita da condividere con gli altri.

Avere a che fare con voi Toro, spesso, vuol dire dover rispondere a domande inopportune o sentire pareri non proprio richiesti. Strano, visto e considerato che vi trovate anche nella classifica dei segni zodiacali più maturi: cari Toro, ma perché insistete ad essere così petulanti quando avete tutte le carte in regola per essere persone gradevoli?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.