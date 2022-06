Muffin morbidi ai lamponi, l’idea della monoporzione è vincente

L’impasto è quello di una torta, le dimensioni sono quelle di una monoporzione i muffin morbidi ai lamponi sono una grande idea

Come una torta, ma monoporzione, perché così sono anche più semplici da mangiare e da portare in giro. Ecco perché l’idea dei muffin morbidi ai lamponi è piacevole e vincente. Piacevoli tortine monoporzione, molto facili da preparare e cucinare.

Serve davvero pochissimo tempo per l’impasto e la cottura in forno. I muffin morbidi ai lamponi

sono adatti per la colazione, per la merenda, per una pausa golosa a metà della mattinata, e hanno un profumo che ci riconcilia con la vita.

Muffin morbidi ai lamponi, usiamo tutti i frutti di bosco

Con le stesse basi possiamo preparare dei muffin usando altri frutti di bosco, dai mirtilli al ribes, dalla fragoline alle more ( gli errori da evitare) .

Ingredienti:

300 g di farina 0

125 g di yogurt greco

90 g di Maizena

2 uova grandi

150 ml di latte intero

170 g di zucchero semolato

1 limone

1 bustina di lievito per dolci

100 ml di olio di semi

250 g di lamponi

1 pizzico di sale fino

1 noce di burro

Preparazione: Muffin morbidi ai lamponi

In una ciotola grande versiamo dopo averli setacciati la farina, il lievito e la Maizena. Poi aggiungiamo subito lo zucchero e un pizzico di sale mescolando con la frusta a mano.

Prendiamo un’altra ciotola e versiamo le uova sbattute con una forchetta, il latte a temperatura ambiente, lo yogurt, l’olio di semi (vi consigliamo quello di mais) e la scorza grattugiata di un limone non trattato. Mescoliamo solo con la frusta a mano, non abbiamo bisogno di montare la base dei nostri muffin.

Laviamo e asciughiamo i lamponi. Poi versiamo tutti gli ingredienti liquidi nella ciotola con le farine, mescoliamo con una spatola in silicone o un cucchiaio di legno. Quando tutto è ben amalgamato, aggiungiamo anche i lamponi. Una girata veloce, anche per non rompete i lamponi, e siamo pronti per la cottura.

Con una noce di burro imburriamo gli stampini per muffin, passiamo anche un velo di farina 0 e riempiamoli fino a 2/3 perché durante la cottura in forno sicuramente gonfieranno.

Mettiamo la teglia in forno preriscaldato a 180°per circa 20 minuti. Prima di sfornare controlliamo la cottura con uno stecchino: se esce asciutto sono pronti, in caso contrario lasciateli altri 3-4 minuti in forno.

Quando i muffin morbidi ai lamponi sono pronti lasciamoli intiepidire, sformiamoli delicatamente e impiattiamoli su un vassoio prima di portarli in tavola.