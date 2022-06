La Regina trema: cosa faranno Harry e Meghan a Londra per il Giubileo?

Cosa faranno Harry e Meghan a Londra durante il Giubileo? Buckingham Palace trema mentre i media aspettano il prossimo scandalo.

Da quando sono andati via da Londra abbandonando i propri doveri reali, Harry e Meghan sono tornati a Londra una sola volta, pochissime settimane fa. L’occasione è stata il “passaggio” di Harry nel Regno Unito per gli Invictus Game.

L’ex nipote prediletto della Regina avrebbe avuto un brevissimo colloquio con Sua Maestà, durato appena dieci minuti. Nel frattempo sua moglie attendeva in un’altra sala.

Cosa si siano detti Harry ed Elisabetta non è dato sapere, anche se all’epoca Harry fece una strana dichiarazione. Il Principe affermò di aver voluto parlare con sua nonna “per assicurarsi che avesse accanto le persone giuste”. Chi fossero “le persone giuste” e perchè dovesse andare lui a verificare questa informazione, Harry non ha mai voluto specificarlo.

Dopo la clamorosa gaffe di quella affermazione, Harry e Meghan hanno organizzato un nuovo ritorno a Buckingham Palace grazie anche alla collaborazione di Eugenie di York, amatissima cugina di Harry e figlia del Principe Andrea.

Il motivo, stavolta, è ben più serio: il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta che si celebrerà dal 2 al 5 Giugno per festeggiare i 70 anni di Regno.

Dal momento che non fanno più parte della Famiglia Reale Harry e Meghan non avrebbero dovuto essere necessariamente invitati, eppure i legami di sangue non possono essere spezzati. Per questo motivo i Sussex presenzieranno accanto alla Regina. Perché allora c’è tanta ansia intorno alla loro comparsa?

Tutti i piani dei Sussex durante la permanenza a Londra in occasione del Giubileo

Cosa fa Meghan quando partecipa a un evento? Una cosa soltanto: attira su di lei tutta l’attenzione dei media, anche quando non avrebbe alcun diritto di farlo.

Lo fece, per esempio, durante il matrimonio di Eugenia di York. Aveva appena scoperto di essere incinta di Archie e decise che quello fosse il momento perfetto per farsi fotografare con il cappottino slacciato (un chiarissimo segnale) e per dare la notizia alla Regina.

Lo ha fatto anche durante gli Invictus Games, quando il suo discorso di presentazione al Principe Harry ha fatto molto ma molto più clamore delle imprese sportive compiute dagli atleti durante i giochi.

Stavolta però non è ammissibile che Meghan rubi la scena alla Regina, che dev’essere la protagonista assoluta di tutte le celebrazioni.

Per questo motivo Buckingham Palace ha messo una serie di rigidissime regole su quello che i Sussex possono fare o non possono fare.

A quali eventi del Giubileo saranno presenti Harry e Meghan?

La risposta più giusta è “al minor numero possibile”. Pare infatti che i Sussex sono stati invitati al Trooping The Colour, cioè la grandiosa parata ufficiale che viene organizzata ogni anno per il compleanno ufficiale del Sovrano (a prescindere dalla sua vera data di nascita).

Non saranno presenti sul balcone come era avvenuto nel 2019: quel diritto lo hanno perduto lasciando la Royal Family. Potranno assistere però alla parata tra il pubblico VIP.

Oltre a questo Harry e Meghan prenderanno parte alla messa celebrata nell’Abbazia di Westminster anche se non sederanno nelle prime panche.

Netflix non è la benvenuta al Giubileo della Regina

Come si sa Harry e Meghan sono sempre seguiti dalle telecamere di Netflix che stanno girando il materiale necessario alla realizzazione di un docu – reality sulla vita dei Sussex in America.

La cosa più logica in assoluto è che le telecamere siano presenti anche nel corso del viaggio di Harry e Meghan a Londra, ma Buckingham Palace ha assolutamente proibito a Netflix di girare all’interno delle residenze reali o durante i festeggiamenti.

Come si sa, Harry e Meghan trascorreranno i giorni del Giubileo nel Frogmore Cottage, cioè nella casa in cui avevano abitato per i primi mesi del loro matrimonio. Essendo il Cottage proprietà della Corona (infatti hanno dovuto affittarlo), Harry e Meghan non potranno usarlo come “set” dei loro video.

La regina incontrerà la nipote Lili per la prima volta

Come già accennato è la seconda volta che i Sussex tornano a Londra ma quello che compiranno sarà il primo viaggio intercontinentale con Archie e Lili.

Il motivo? Lilibet Diana compirà 1 anno il 4 Giugno, proprio nel mezzo delle celebrazioni per il Giubileo della nonna che incontrerà per la prima volta. Pare addirittura che gli impegni della Regina siano stati organizzati in maniera da lasciare tempo e modo a Elisabetta di trascorrere del tempo con Lili, magari di partecipare a una piccola festa.

Questo sarebbe sicuramente il regalo più bello per la Regina Elisabetta durante il suo Giubileo: Harry e Meghan a Londra potrebbero andare anche solo per quello e non mostrarsi più in pubblico. Probabilmente è esattamente quello che accadrà.

Pare infatti che ai Sussex sia stato assolutamente proibito prendere impegni di altro tipo oltre quelli strettamente ufficiali. Il motivo? Sempre lo stesso: non attirare troppo l’attenzione.