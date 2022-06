Elettra Lamborghini conquista con il suo outfit di rose rosse (senza spine)

Il rosso sta bene a tutte, anche a chi pensa non sia così. Se in versione floreale su base nera allora ancora meglio. Copiamo l’abito di Elettra Lamborghini.

Tranquille, non è necessario avere un seno abbondante per indossare un abito come quello della frizzante Elettra. Riguardo alla fantasia, invece, la si può trovare anche su altri modelli così da scegliere quello che più ci piace e che meglio si adatti alla nostra figura.

Altro fattore non obbligatorio ma che aiuta molto è la location. Ora, con il ponte del due giugno si potranno fare fotografie con gli ultimi acquisti alla moda in posti più belli del solito.

Rose rosse per Elettra Lamborghini: copiamo la cantante così

Un sandalo con tacco alto (anche alla schiava), gioielli finissimi, brillanti e discreti, accessori sobri e capelli alla Sophia Loren sono il must per un look all’italiana che non tramonta mai.

L’abito plissettato floreale di Shein è di base panna e vede grandi rose rosse raffigurate con fantasia. Il fiocco all’altezza del seno consente di regolare la scollatura a proprio piacimento. Per soli 11 euro ne vale decisamente la pena.

Si sale – di poco – di prezzo (26 euro) con Le Style de Paris. Su tessuto nero, lungo ed attillato nella parte superiore si notano le rose rosse grandi e lucide che lo rendono unico. Con gonna corta anteriore e strascico tutto attorno, promette di far attirare immediatamente l’attenzione su di sé.

Altra valida proposta è quella di Asos (84,99 euro sul sito ufficiale) che consiste in un abito con volant sulle maniche, balze sulla gonna e coppe predefinite. In raso nero con stampa di rose grandi, è corto ed ottimo da portare anche con un sandalo flat nero o nude. La borsa dovrà necessariamente essere coordinata.

Le alternative a quello che è ormai un continuativo per Dolce & Gabbana ci sono, bisogna cercarle e continuare ad affidarsi a noi.

Mentre per la bionda Patrizia Pellegrino è l’assenza di colore a creare l’outfit elegante e chic, per la mora e prorompente Elettra è il mix di due colori forti a donare alla sua personalità. Dimostrazione che c’è la soluzione giusta per ognuna di noi.

Silvia Zanchi