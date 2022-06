Dichiarazione d’amore per Dayane Mello: parole inaspettate per lei!

La splendida Dayane Mello fa sempre molto parlare di sé, ma questa volta compare su Instagram una dedica per lei che nessuno si aspettava: è amore.

Favolosa più che mai, i riflettori sono costantemente accesi su di lei: Dayane Mello è uno dei personaggi più amati e seguiti in Italia. La modella brasiliana è entrata nel cuore dei telespettatori grazie alle sue diverse partecipazioni in tv. Già nel 2014 ha iniziato a muovere i primi passi sul piccolo schermo a Ballando con le stelle.

Accompagnata dal maestro e coreografo Samuel Peron, Dayane incantò il pubblico per la sua bellezza smisurata e per l’eleganza innata che mostrava durante le prove di ballo. Per lei quello è stato soltanto un trampolino di lancio, perché le ha dato grande visibilità. Negli ultimi anni è stata uno dei protagonisti del penultimo Grande Fratello Vip. Nella casa, si è fatta conoscere in tutta la sua personalità, a volte forte come un leone e a volte fragile.

Quest’anno invece, ha fatto spesso da opinionista durante il GF Vip Party, in cui si commentavano le puntate del reality in diretta streaming. La Mello ha molte amicizie nell’ambito televisivo, una su tutte Soleil Sorge. Le due, legatissime già da qualche anno, si sostengono a vicenda ed ogni tanto si concedono anche qualche shooting in comune. Ma non è l’unica: in questi giorni Dayane Mello è stata la damigella d’onore di una sua ex compagna gieffina.

“Non c’è un motivo”, le parole dell’amica gieffina per Dayane Mello su Instagram

Per quanto riguarda l’amore, Dayane Mello desta sempre molta curiosità rimbalzando da un gossip all’altro ma senza nulla di ufficiale. Quello che è certo però è che la modella è amatissima dalle amiche, tra cui molte vip. Come dicevamo, in questi giorni si è svolto sul Lago di Bracciano il matrimonio dell’ex gieffina Carlotta dell’Isola con Nello Sorrentino.

La vippona ha voluto per il grande giorno al suo fianco tutte le amicizie più strette, di cui molte erano volti noti. Un ruolo speciale però, è stato affidato a Dayane Mello che è stata scelta come damigella d’onore. La celebrazione è stata l’occasione dunque per riunire tantissimi ex gieffini che si sono ritrovati festeggiando e condividendo tutti i dettagli della giornata sui social. Tra questi hanno presenziato: Giacomo Urtis, Matilde Brandi e Cecilia Capriotti.

Una dedica speciale è comparsa nelle ultime ore da una vippona che ha lasciato sorpresi i fan con la dolcezza delle sue parole. Si tratta di Samantha De Grenet, che ha voluto dedicare alla Mello un post con un loro selfie insieme, scrivendo: “Non c’ è sempre un motivo che va spiegato sul perché si vuole bene a qualcuno…“. Più eleganti e belle che mai le due hanno condiviso questo momento speciale riscoprendo sempre più l’affetto che le unisce. Insomma, una bella dimostrazione che a volte l’affetto tra donne e amiche è la forma di amore più preziosa!