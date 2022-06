Chiara Ferragni, l’amara confessione lascia perplessi: “Non lo meritavo”

Chiara Ferragni si è lasciata andare ad un’amara confessione che ha lasciato perplessi tutti i suoi fedeli sostenitori affermando di aver sentito di non meritarsi tutto questo.

Chiara Ferragni è una delle donne più apprezzate nel nostro paese e non solo. A lei si da il fatto il merito di aver lanciato la professione di influencer, dando una maggiore importanza al mondo del web quando ancora nessuno lo faceva prendendo sottogamba quello che è diventato parte integrante della vita di tutti noi.

Chiara da sempre appare agli occhi dei suoi fedeli sostenitori come una donna forte e determinata, sicura di sé e delle sue enormi potenzialità. Anche lei, come tutti noi, essendo un essere umano, dato che molto spesso in molti sembrano dimenticarsene, ha avuto i suoi periodi difficili fatti di fragilità. Tant’è che durante il corso di una recente intervista rilasciata a Il corriere della sera, ha scelto di rivelare un inedito retroscena che ha sorpreso i fan in quanto ha ammesso che durante un periodo della sua vita pensava di non meritare tutto quello che è riuscita ad ottenere.

Chiara Ferragni ha fatto un’amara confessione sul suo passato, rivelando uno specifico momento della sua vita in cui ha iniziato a mettere in discussione ogni cosa, lasciando perplessi i suoi fedeli sostenitori che non si immaginavano affatto che la loro beniamina avesse attraversato un periodo del genere durante il corso della sua vita.

Chiara Ferragni: l’inedita confessione sul suo successo lascia perplessi

Chiara Ferragni, che di recente ha lanciato una nuova tendenza che sta spopolando sul web, durante il corso dell’intervista ha ammesso che c’è stato un periodo della sua vita in cui veniva costantemente attaccata da chi era più grande, a livello anagrafico, di lei e che l’accusava di non svolgere una vera professione.

“Sentivo di non meritare quello che mi stava succedendo“ ha confidato per la prima volta la moglie di Fedez durante il corso dell’intervista. “Ascoltando chi invece mi seguiva e mi sosteneva mi ripetevo: ‘Perché mai dovrebbero credere in me?” si è più volte chiesta durante il corso della sua vita, fin quando non riuscita ad appurare che quella a cui stava dando vera era una vera e propria rivoluzione digitale.

“L’innovazione per me è aver fatto qualcosa che non aveva mai fatto nessun altro“ ha ammesso, in quanto nessuno prima di lei era riuscito a vedere il grande potenziale che si nascondeva nel mondo del web e dei social, visti non solo come un mezzo di comunicazione o un passa tempo per distrarsi un po’ dallo stress quotidiano. “Aver creduto nei social network dall’inizio, quando ancora in pochi li ritenevano un media. Ho compreso sin da subito il potenziale del mondo digitale“ ha poi concluso, riuscendo a comprendere l’importanza di ciò che stava facendo.

L’intervista di Chiara Ferragni ha permesso ai suoi fedeli sostenitori di conoscere un lato della sua personalità che non avevano ancora avuto modo di conoscere prima d’ora.