L’assurda trasformazione di Kylie Jenner: differenza impressionante

Kylie Jenner, è la più piccola della famiglia. L’abbiamo imparata a conoscere da quando aveva 10 anni e nel tempo ha subito numerose trasformazioni. Ecco com’è cambiata nel corso degli anni!

Kylie Jenner, la più piccola della famiglia Kardashian ha subito negli anni una trasformazione incredibile. Complice la crescita (era poco più di una bambina quando l’abbiamo conosciuta) e complice, la chirurgia e la medicina estetica.

Kylie è una beauty guru, ha lanciato la sua linea di make-up, Kylie Cosmetics balzando ai livelli top di imprenditoria femminile under 30. La più giovane delle Kardashian che abbiamo conosciuto grazie al documentario “Al passo con i Kardashian” che racconta la vita della famiglia Kardashian/Jenner è nata il 10 agosto del 1997 ed ha difatti 24 anni.

La giovane Jenner/Kardashian ha iniziato la sua carriera come modella, posando per servizi fotografici di un certo livello, fra cui spicca Teen Vogue e sfilando per alcuni eventi importanti soprattutto durante la settimana della moda di New York.

Prima di avviare un progetto tutto suo, Kylie ha creato insieme alle sorelle diverse attività: una linea di smalti in collaborazione con il brand O.P.I. ed ha lanciato nel febbraio 2013 la sua linea di abbigliamento insieme alla sorella Kendall chiamata “Kendall and Kylie per Pacsun”.

Dunque, negli anni si è spesso parlato di lei: ma vi ricordate com’era? e tutte le sue trasformazioni che l’hanno resa quello che è oggi?

Kylie Jenner, ecco tutte le sue trasformazioni nel tempo

Kylie, la più giovane delle Kardashian/Jenner è un imprenditrice di bellezza e guru. Mamma di due splendidi bambini e sposata con il rapper Travis Scott.

Kylie ha sempre amato giocare molto con i suoi look e outfit. In particolare con il colore e il taglio di capelli. La giovane è passata da frangia smussata, a capelli biondo platino, ad extension blu. Cambiando pettinatura e stile più volte nel corso dello stesso anno.

Nel 2007, quando era ancora una bambina (10 anni) aveva un look fresco e da fanciulla, man mano con gli anni ha invece iniziato a fare degli interventi di chirurgia estetica, facendo ricorso a botulino e altre pratiche estetiche per migliorare il suo aspetto. Tutte i suoi ritocchi estetici, come quelli delle sue sorelle, sono stati effettuati da da Simon Ourian, medico estetico di tutto il clan Kardashian-Jenner.

Ad esempio, fra i tanti, Kylie ha aumentato le dimensioni delle sue labbra, rivoluzionando del tutto il suo aspetto. Ma non solo. Negli anni ha affinato le pratiche di make up, passando dall’utilizzo di eyeliner nero e matita sfumata nella rima inferiore (in linea con le tendenze e le mode del 2010) per poi passare a trucchi e che potremmo definire beauty, con labbra carnose ben definite, sopracciglia folte ma curate e trucco occhi soft e naturale.