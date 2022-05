Mai provata la maschera per piedi? Scopri le sue proprietà benefiche

Hai mai utilizzato la maschera per piedi? Scopriamo insieme le proprietà di cui i tuoi piedi potrebbero beneficiare.

È probabile che stai dedicando molto tempo alla cura del tuo viso, ma ci sono altre zone che sicuramente potrebbero beneficiare di più attenzione.

Proprio come la tua pelle può beneficiare di una maschera per il viso, anche i tuoi piedi possono ricevere una bella maschera per i piedi.

L’efficacia di una maschera per piedi

Prima di capire come applicare la maschera per piedi, capiamo bene di cosa si tratta. Non è altro che un peeling chimico che si usa sui piedi.

Queste maschere sono sostanzialmente dei calzini di plastica che, una volta indossati, esfoliano chimicamente le cellule morte dei piedi e allo stesso tempo idratano, lasciando i piedi lisci e morbidi. Sono particolarmente indicati in questo periodo dell’anno, quando i piedi vengono maggiormente esposti alla luce del sole.

Anche se le maschere per i piedi sono molto benefiche, non devono essere usate quotidianamente. Considerale come un trattamento speciale per i tuoi piedi. A seconda della tipologia, potrebbe essere sufficiente usarla una volta al mese o anche meno per ottenere i risultati desiderati.

Applicazione

Se pensi che la maschera per i piedi faccia al caso tuo, scopriamo insieme come dovresti procedere, passo dopo passo: