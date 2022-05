Come mantenere il peso ideale: ecco i trucchi per non vanificare la dieta

Se abbiamo fatto una dieta e non vogliamo vanificare gli sforzi fatti ecco i trucchi per mantenere il peso ideale.

Mantenere il peso forma è una delle cose più complicate che ci siano, specie se tendiamo ad ingrassare. Anche perché dopo aver fatto una dieta e aver perso dei chili è importante non vanificare tutti gli sforzi fatti.

Spesso può anzi risultare più difficile mantenere il peso forma che perdere peso. Ecco perché in questa fase è richiesta una maggiore attenzione. A volte bastano delle piccolezze per rovinare mesi e mesi di duro lavoro.

Scopriamo allora i trucchi per mantenere il peso forma e non vanificare la dieta: ecco i consigli utili che ci salveranno la vita.

Ecco i trucchi per mantenere il peso forma

Dopo aver fatto una dieta e aver perso diversi chili l’obiettivo diventa quello di mantenere il peso forma. Tutti gli sforzi una volta raggiunto il nostro peso ideale dovranno allora concentrarsi in tal senso.

Molti sbagliano affidandosi a diete troppo restrittive causando un rallentamento del metabolismo, tutto ciò porta a farci riprendere il peso, addirittura con gli interessi, una volta che allentiamo la corda.

Altri hanno una mentalità sbagliata arrendendosi prima di aver cominciato. E infine anziché seguire buone abitudini molti si vietano di consumare alcuni alimenti pensando che facciano ingrassare, pensiamo alla pasta o ai carboidrati in generale, che invece dosati nelle giuste quantità non dovrebbero mai mancare in una dieta sana ed equilibrata.

Ecco che allora diventa necessario seguire alcuni trucchi fondamentali per la fase di mantenimento del peso forma. Scopriamo quali sono.

1) Praticare attività fisica regolarmente. Non facciamo altro che ripeterlo ma pensare di avere un fisico in forma senza sport è praticamente impossibile. Svolgendo attività fisica in modo regolare e secondo le proprie possibilità è fondamentale per mantenere il peso forma. Anzi, se abbiamo raggiunto il nostro peso ideale ciò non significa che dobbiamo smettere di praticare sport, a maggior ragione dobbiamo continuare per non vanificare gli sforzi fatti. Secondo l’Oms un adulto per essere in salute dovrebbe effettuare almeno 150 minuti di attività fisica a settimana. Per mantenere il metabolismo attivo non solo l’attività aerobica, ma è consigliato anche fare tonificazione così da aumentare la massa muscolare.

2) Assumere proteine. Sono fondamentali perché donano senso di sazietà e stimolano il metabolismo. Già dalla colazione dovremmo introdurle assumendo uno yogurt, in particolare quello greco ne è ricco, ma anche latte, o uova se preferiamo la colazione salata.

3) Evitare gli sgarri. Molto spesso si tende a farli durante il week end. E allora per non vanificare gli sforzi che facciamo durante la settimana anche durante il week end evitiamo di fare troppi sgarri, magari concedendoci qualche aperitivo di troppo o più porzioni di dolci.

4) Fare pasti regolari. Saltare i pasti è un errore comune che molti fanno pensando di dimagrire. Cerchiamo allora di essere regolari nei pasti e di consumare i classici 5 pasti al giorno, con i due spuntini in modo da non arrivare affamati ai pasti principali.

5) Dormire a sufficienza. Un altro trucco per mantenere il peso ideale è dormire le giuste ore di sonno. Se non lo facciamo aumentano i livelli della grelina, l’ormone che stimola l’appetito, mentre si riduce la leptina cioè quello che regola il senso di sazietà. In questo modo anche il nostro appetito aumenterà e così anche il peso corporeo.