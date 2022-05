Tutto finito per la coppia di Uomini e donne: non c’è pace!

Sembra proprio non esserci pace su una celebre coppia di Uomini e Donne, i fan notano dettagli che parlano di una rottura.

Lo sappiamo bene e lo abbiamo imparato in questi lunghi anni del programma: Uomini e Donne unisce e Uomini e Donne divide. Nel dating show di Canale 5 sono passati innumerevoli personaggi entrati (più o meno tutti) con il principale scopo di trovare l’amore. Cuori delusi da precedenti relazioni, signori agées che si rimettono in gioco ad una veneranda età, Maria De Filippi ha sempre cercato di regalare loro qualche emozione.

Tra di loro, ci sono personalità che fanno fatica a trovare la persona giusta. Come non pensare ad esempio a Gemma Galgani, che ormai da anni siede sulla sua poltroncina senza però riuscire a tenere un uomo con sé? Ma allo stesso tempo sono stati molti anche i successi. Basta pensare al sogno coronato in queste ultime ore da Beatrice Valli e Marco Fantini, che sono finalmente convolati a nozze. Un matrimonio che ha riempito di gioia i fan, ma non per tutti le sorti sono così fortunate.

C’è un’altra nota coppia che invece è sempre balzata alle cronache rosa per i continui battibecchi e allontanamenti. Parliamo di Ursula Bennardo e Sossio Aruta e della loro intricata storia d’amore. I due si sono conosciuti proprio all’interno di Uomini e Donne e, nel 2018 avevano deciso di mettere alla prova la loro relazione a Temptation Island.

“Tutto ha un inizio e una fine”, la frase sui social e il gesto che spiazza i fan

Già dall’esperienza difficile di Temptation Island emersero per Ursula e Sossio delle divergenze importanti, che li portarono ad uscire dal programma separati. Ma siccome loro sono una continua sorpresa, con il tempo si riavvicinarono arrivando a concepire la piccola Bianca soltanto qualche mese dopo. Finalmente sembrava tornata una serenità nella coppia di Uomini e Donne, fino agli ultimi aggiornamenti.

All’attentissimo popolo dei social, lo sappiamo, non sfugge mai proprio nulla. Nelle ultime ore i follower su Instagram hanno notato movimenti particolari: i due infatti avrebbero smesso di seguirsi l’un l’altro. Ma non è l’unica cosa che ha destato molta curiosità. Il calciatore ha condiviso nelle sue stories una foto eloquente: nell’immagine era ritratta la fiamma di una torcia da giardino, con sopra la scritta in stampatello “Tutto ha un inizio e una fine“.

La fiamma porta subito alla mente il momento fatidico dei falò di Temptation Island, lasciando pensare dunque che la frase sia riferita proprio alla compagna. Il tutto però suona molto misterioso, considerando che soltanto pochi giorni fa sui social comparivano ancora foto della famiglia al completo in cui sembrava aleggiare una grande tranquillità. Per il momento nessuna comunicazione ufficiale da parte dei due protagonisti, dunque non resta che aspettare per scoprirne qualcosa di più!