Il capo estivo perfetto per ogni segno zodiacale: quale sarà il tuo?

Oggi scopriamo qual è il capo estivo perfetto per te in base al tuo segno zodiacale: non sei curiosa di sapere se lo ha già nell’armadio?

Tutti noi abbiamo un capo al quale siamo particolarmente affezionati dentro il nostro armadio.

Potrebbe trattarsi di un paio di sneakers, di una camicia con una fantasia veramente particolare o di un paio di shorts che ci stanno veramente troppo bene.

Oggi abbiamo deciso di capire qual è il capo estivo che devi assolutamente avere in base al tuo segno nell’oroscopo. Scommettiamo che, forse, già lo hai?

Il capo estivo perfetto a seconda del tuo segno zodiacale: scopri qual è il tuo

Chissà se hai già nell’armadio il capo estivo perfetto per il tuo segno zodiacale?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti quale sia il capo estivo perfetto per ogni segno zodiacale.

Come? Ti sembra una cosa sciocca? Allora si vede che non sei un vero e proprio amante della moda: non è che sei anche nella classifica dei segni zodiacali senza stile?

Va bene, per ora non importa: l’importante è sapere che, per ogni segno zodiacale, esiste un capo estivo veramente perfetto.

(Oltre che uno stile adeguato ad ogni segno: hai già scoperto il tuo a seconda di quale segno zodiacale sei?).

Non sei curiosa di conoscere il tuo? Vediamo se già lo hai nell’armadio o se… non vedi l’ora di correre a comprarlo!

Ariete

Un sandalo aperto, comodo e (possibilmente) del nero più nero che ci sia. Cari Ariete, sapete benissimo che l’estate non è proprio il vostro momento preferito in tutto l’anno.

Per questo motivo il capo perfetto per voi è una scarpa che sia il più possibile “standard” ma perfetta per gli outfit colorati e pieni di fantasie a cui vi dovete abituare. Sceglietelo di ispirazione anni ‘90 o anni 2000, se volete, ma cercate il sandalo nero più basic che ci sia: farete faville!

Toro

Cari Toro , nel vostro armadio estivo non può assolutamente mancare un abito a fiori.

Sappiamo quello che potreste voler dire: ma come, fiori in primavera od in estate? Veramente groundbreaking!

In realtà un capo a fiori è veramente perfetto per farvi sentire a vostro agio e non dovrebbe mai mancare: cari Toro, siete proprio sicuri di non averlo già?

Gemelli

Un magliettone largo, probabilmente del vostro partner (o di un ex) è il capo perfetto per voi Gemelli.

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che non tengono molto allo stile ma sanno che tipo di “impressione” vogliono proiettare al di fuori.

Ecco perché, cari Gemelli, una maglietta larga che copra fino alle cosce, è perfetta per voi: potete usarla come minidress, come maglietta per dormire o come vestito per il mare.

Solo voi potete essere fashion con un capo del genere indosso!

Cancro: il capo estivo perfetto il tuo segno zodiacale è la camicia trasparente

Trasparenza, trasparenza e sì, avete indovinato, ancora trasparenza.

I nati sotto il segno del Cancro devono puntare sulla sensualità ma senza diventare volgari: ecco, quindi, che una camicia trasparente da mettere sopra un top od una bralette diventa la vostra migliore amica. Provare per credere, cari Cancro!

Leone

Cari Leone, sappiamo che non vi piacerà quello che stiamo per dirvi, ma noi non possiamo fare a meno di riportarvi quello che hanno detto stelle e pianeti.

Il capo estivo perfetto per voi è un accessorio per capelli, che si faccia notare più di tutti: una tiara od una molletta di perle! Cari Leone, abbracciate il vostro lato romantico: questa estate sarete sotto gli occhi di tutti!

Vergine

Camicia bianca: i nati sotto il segno della Vergine hanno bisogno di un elemento soltanto per spiccare. Quello classico fornito da una camicia bianca!

La Vergine è un segno che non può fare a meno di avere un look elegante, sempre e comunque: una classica camicia bianca vi permetterà di osare, senza sentirvi mai fuori posto!

Bilancia

Per la Bilancia proponiamo una minigonna colorata o, in ogni caso, una gonna dai colori sgargianti. Per voi Bilancia, infatti, c’è bisogno di un pezzo che sia forte, che attiri lo sguardo e che vi permetta di esser al centro dell’attenzione. La gonna (o la minigonna) è perfetta per questo: sceglietela chiassosa come siete voi e vedrete che non sbaglierete.

Scorpione

Per gli Scorpione il capo estivo perfetto è sicuramente uno di quei capi fatti interamente di perle, da cui si può vedere attraverso.

In giro, ultimamente, abbiamo visto crop top e reggiseni oppure, addirittura, pantaloni interi fatti solo di pailettes, trasparenti o che permettono di vedere attraverso.

Tutti gli occhi saranno su di voi: sappiamo che vi piace l’idea, cari Scorpione, non mentite!

Sagittario

Come li chiamate? Ragnetti o sandali da bagno? Per voi Sagittario l’elemento fondamentale come capo estivo per questa estate sono le scarpette da bagno aperte in plastica.

No, non quelle che vendono nei maggiori negozi sportivi: proprio quelle della nostra infanzia, con glitter e trasparenze! Sono perfette per far trasparire l’unicità di voi Sagittario, senza farvi copiare da nessuno: in pochi hanno il coraggio di sfoggiare queste scarpe… non sugli scogli!

Capricorno

Crop top nero e i Capricorno hanno risolto la loro ricerca di capi estivi perfetti per loro! Cari Capricorno, sappiamo che siete persone particolari, che amano vestirsi bene e che non si nascondono dietro a niente. Il crop top nero, però, è perfetto per voi: dovete averlo nell’armadio! Vi aiuterà a mettere insieme tutti gli altri pezzi più “pazzi” che avete e sarete estremamente contenti di averlo comprato!

Aquario

Per gli Aquario, invece, il capo estivo perfetto è un abito lungo, possibilmente sui toni naturali del verde o del lino!

Cari Aquario, un capo lungo è estremamente romantico e versatilissimo: potete farlo diventare rock con i giusti accessori oppure usarlo per una cena romantica. Siete voi Aquario a dargli la giusta “spinta”!

Pesci: il capo estivo perfetto per il tuo segno zodiacale è un costume intero

Cari Pesci, il capo estivo perfetto per il vostro segno zodiacale è un costume intero.

Come dite? Non riuscite a capire il motivo? Fermi, ve lo spieghiamo subito!

Eleganti ed eterei come siete, noi vi consigliamo un costume intero che non sia “sportivo” ma particolare, come solo voi potreste scegliere. I costumi interi non sono spesso comodi per la tintarella: per questo sappiamo che voi Pesci lo userete con gonne lunghe, pantaloncini a vita alta o sotto una camicia, sempre pronti a spogliarvi e a buttarvi in acqua quando sentite che è giunto il momento!

