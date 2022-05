Victoria De Angelis, notte da sogno a Cannes proprio con Lui!

Victoria De Angelis, a Cannes con i Maneskin, si concede una notte da sogno con Ethan e Thomas, ma anche con Lui!

Cannes ha regalato momenti speciali ai Maneskin e a Victoria De Angelis che ha condiviso le emozioni vissute con i fan pubblicando sul proprio profilo Instagram alcune delle foto scattate durante una notte magica. In un’atmosfera speciale, resa ancora più magica dal mare alle spalle, Victoria si è lasciata immortalare in compagnia di alcune delle persone più importanti della sua vita.

Sempre bellissima e con un look ricercato, originale e mai banale, Victoria si concede anche qualche momento di svago con due persone con cui, nell’ultimo anno, ha condiviso davvero tutto.

Victoria De Angelis bellissima a Cannes: le foto con Ethan e Damiano fanno impazzire tutti

Victoria De Angelis non ama condividere la propria vita privata sui social esattamente come Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi. Tuttavia, quando tra un impegno di lavoro e l’altro si concede un momento di svago con gli altri Maneskin, pubblica spesso le foto scatenando l’entusiasmo dei fan che rispondono con like e commenti. Dopo essere rientrati in Italia per essere presenti sul palco dell’Eurovision 2022 come ospiti speciali della finalissima, i Maneskin sono tornati prima negli Stati Uniti dove Victoria non è stata bene al punto da aver saltato un’ospitata e poi hanno raggiunto Cannes.

A Cannes per la presentazione del film Elvis dedicato all’estro di Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann di cui la band romana ha firmato la cover di If I can dream. i Maneskin hanno incantato tutti sul red carpet con un look da veri divi del rock firmato Gucci e fuori dal red carpert. Senza perdere il loro stile, infatti, si sono concessi un po’ di riposo come mostrano le foto pubblicate dalla bassista in cui Victoria appare da sola, ma anche in compagnia di Ethan Torchio e Damiano David con cui ha sempre avuto un rapporto speciale amato tantissimo dai fan.

Belli, affiatati, con un successo mondiale raggiunto nel corso dell’ultimo anno e un tour che li porterà in tutto il mondo compreso anche nella loro Roma dove si esibiranno in un concerto speciale al Circo Massimo il prossimo 9 luglio, Victoria, Ethan, Damiano e Thomas sono un gruppo solido legato non solo dalla passione per la musica, ma anche da un affetto vero e sincero.