Una Vita anticipazioni: le pedine tra le mani di Aurelio, perfido piano

Una Vita anticipazioni. Nel salto temporale ad Acacias, Aurelio ha un piano preciso in mente. Ecco cosa succederà nell’ultima stagione della soap iberica!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: il piano malefico di Aurelio

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Nel salto temporale della nuova stagione Aurelio Quesada (Carlos de Austria) ha in mente un piano malefico.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 ambientate dopo il salto temporale di cinque anni che trasporterà gli eventi della telenovela dal 1915 al 1920 ci saranno numerosi cambiamenti.

Uno fra questi, il ruolo fondamentale di Aurelio Quesada nel corso degli eventi e all’arrivo di un losco personaggio dal nome Luis Mañas (Félix Herzog), uno strano “agente immobiliare”.

Secondo le anticipazioni tutto avrà origine quando questo individuo si presenterà da Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro) per chiedere loro di acquistare la loro pensione per conto della sua agenzia immobiliare, proponendo loro un prezzo abbastanza elevato. La coppia, indubbiamente, non accetterà. Successivamente si recherà da Inma (Inma Sancho) e dal nipote Guillermo Sacristan (Julio Peña) per fare loro la stessa proposta, anche in questo caso con risposta negativa.

Nessuno sa però che tutta questa situazione sarà collegata ad Aurelio. Il losco messicano infatti ha assolutamente bisogno di acquisire la pensione e il Nuovo Secolo XX per costruire dei laboratori chimici, gli stessi che a Barcellona avevano come capo Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito della nuova vicina Valeria Cardenas (Roser Tapias) misteriosamente scomparso di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa.