Test degli Ortaggi | Per cosa la tua famiglia ha bisogno di te?

Il test degli ortaggi ti permetterà di scoprire qualcosa di davvero importante sulle tue dinamiche familiari.

All’interno di una famiglia, infatti, ogni persona riveste un ruolo particolare e svolge dei “doveri” specifici, spesso anche senza rendersene conto.

Per esempio, una persona particolarmente paziente e diplomatica potrebbe avere il “compito non scritto” di evitare il prolungarsi delle liti.

La persona più estroversa e allegra potrebbe assumersi il compito di organizzare incontri, festeggiamenti e altre attività per tenere unita la famiglia.

La persona più saggia (un ruolo che normalmente viene ricoperto dai nonni) diventerà sicuramente il punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di un consiglio oppure di una spalla su cui piangere.

A meno che questi ruoli non siano così palesi, però, a volte è piuttosto difficile capire cosa si aspetta da noi la nostra famiglia, o meglio per cosa dipende da noi e dai nostri talenti.

Questo test servirà proprio a scoprirlo!

Test degli Ortaggi

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di scegliere un ortaggio o un frutto nella maniera più istintiva possibile. Non chiederti perché lo stai scegliendo, meno rifletterai più la tua scelta sarà coerente con la tua personalità!

1 – Pannocchia

In Messico la pannocchia di Mais è considerata il fondamento della cultura e della ricchezza del Paese. Si dice “no maìs, no paìs” ovvero “senza mais non c’è il Paese”.

La pannocchia offre moltissimo nutrimento agli animali e agli esseri umani, è resistente e versatile, perché può essere utilizzata e consumata in molti modi, soprattutto producendo la farina con la quale è possibile realizzare moltissime ricette.

La pannocchia però nasce e si sviluppa avvolta da molte foglie ed è davvero poco appariscente.

Esattamente come il frutto del mais non hai bisogno di metterti in mostra per esprimere tutte le tue ottime qualità. Sei particolarmente apprezzata da tutti i tuoi familiari per la tua capacità di essere sempre il sostegno di tutti coloro che si trovano in un momento di difficoltà o di tristezza.

2 – Carota

La carota è un ortaggio che nasce e si sviluppa sotto terra, è estremamente povero, molto diffuso e dal gusto piuttosto dolce.

Se hai scelto la carota significa che sei una persona molto mite, che odia i conflitti familiari e che spesso tende a nascondersi il più possibile proprio per evitare tutte le sofferenze che si generano da queste situazioni.

Hai un carattere estremamente sensibile, che tende a comprendere le motivazioni di tutti. Sai benissimo che in un conflitto la ragione non sta mai da una sola parte, quindi la tua funzione all’interno della tua famiglia è insegnare agli altri a ragionare e a venirsi incontro in maniera da superare le divergenze. Sei il custode della serenità familiare e di certo i tuoi parenti ti sono molto grati per questo.

3 – Zucca

La zucca è un ortaggio dalla scorza molto dura e dalla polpa estremamente dolce. Non è un caso se fu proprio una grossa zucca a trasformarsi nella carrozza che avrebbe condotto sana e salva Cenerentola al ballo con il suo principe!

Se hai scelto la zucca significa che all’esterno appari come una persona estremamente forte e sicura di sé, ma anche molto determinata a custodire e proteggere tutti coloro che ama.

Se hai scelto questo ortaggio significa che sei una persona estremamente protettiva, in grado di impegnarsi e di combattere con tutte le sue forze per difendere le persone che per lei sono importanti.

Nonostante la tua apparenza forte e scontrosa, hai il classico cuore tenero che si nasconde sotto una scorza dura. Sei in grado di accogliere, ascoltare e consolare tutti coloro che hanno bisogno di te. Quando ci sei tu la famiglia o la casa sono un luogo sicuro in cui tutti possono recuperare le forze e sentirsi amati. Sei il custode del focolare!

4 – Mela

La mela non è un ortaggio ma un frutto. Per questo motivo è estremamente dolce e la sua buccia intensamente colorata la rende immediatamente visibile, attraente e per questo facile da notare.

Da sempre però la mela è legata all’amore, ma anche al peccato originale e alla curiosità di Eva.

Se hai scelto proprio questo frutto significa che sei una persona estremamente estroversa e curiosa, che ama stare al centro dell’attenzione e fare sempre nuove esperienze.

Hai un carattere allegro e vivace, un vero toccasana per animare le riunioni di famiglia e portare il buonumore anche nei momenti più tesi o addirittura più tristi. È proprio questa la funzione che svolgi all’interno della tua famiglia: tiri su il morale a tutti coloro che ne hanno bisogno o che ti circondano.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.