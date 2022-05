Svelati tutti i segreti di bellezza di Angelina Jolie per una pelle sempre luminosa

Angelina Jolie è una delle donne più belle del mondo ed il merito è (della genetica ma) anche dei suoi segreti di bellezza. Ecco quali sono.

Bellissima, affascinante, sempre impeccabile: Angelina Jolie è considerata da sempre una delle donne più belle del mondo.

Il merito è di sicuro dei suoi geni – basta guardare le foto della madre per comprenderlo – ma anche dell’attenzione che riserva alla sua beauty routine.

Spolier: quando si tratta di segreti di bellezza Angelina Jolie non rientra tra le celeb che si lasciano andare a pazze idee di curare la pelle pensando di poter tornare a quando aveva 20 anni così.

L’attrice ha ormai sposato la filosofia del less is more ed è per questo che ci piace ancora di più: ci insegna che strafare è del tutto inutile, basta solo fare nel modo corretto e più adatto a noi.

Ma quali sono i segreti di bellezza di Angelina Jolie? Eccoli tutti di seguito.

Ecco i segreti di bellezza di Angelina Jolie

Protezione solare, un’accurata detersione con detergenti delicati, una buona dose di antiossidanti, acidi glicolici e prodotti rigorosamente naturali: la beauty routine di Angelina Jolie è più semplice e basic di quanto si possa pensare.

Il segreto? La costanza. L’importante è non smettere mai, anche quando si è in viaggio, si lavora, si hanno tantissime cose da fare.

Ma procediamo con ordine. La prima cosa da dire quando si parla della Jolie è che ha un’amica inseparabile: la protezione solare.

L’attrice infatti è solita usare sempre una crema protettiva ricca di antiossidanti. Nonostante abbia la pelle olivastra, infatti, non commette l’errore in cui invece inciampano molte donne, pensando che la protezione serva solo quando si va a mare.

I raggi UV infatti possono essere davvero nocivi per la pelle, soprattutto in termini di iperpigmentazione, quindi va usato sempre uno “schermo” che ci protegga.

La Jolie poi è solita usare grandi cappelli che fanno ombra su viso e collo ed anche questo è un espediente che potremmo usare quando c’è molto sole.

Perché la pelle resti luminosa, elastica, compatta e non escano rughe precoci, comunque usare una protezione è il primo passo.

Detto ciò, un altro alleato di bellezza di Angelina Jolie è l’acido glicolico, unito a collagene ed elastina.

Questi ingredienti, infatti, aiutano la pelle a restare sempre luminosa e sono dei perfetti anti age.

Una cosa che non manca mai nella borsa di Angelina è un olio viso ricco di ingredienti naturali. Sappiamo che l’ex metà dei Brangelina è anche molto attenta all’ambiente, quindi cosa c’è di meglio di trovare il punto di equilibrio tra bellezza e sostenibilità?

Ecco quindi che compaiono nella sua skin care ingredienti come il miele dell’ape nera dell’isola di Ouessant e la pappa reale, che idratano a dismisura e rendono la pelle morbidissima e molto luminosa.

Dobbiamo ammettere che Angelina Jolie di tanto in tanto si è anche sottoposta a trattamenti estetici, ma sempre molto blandi.

Tra questi ricordiamo il laser resurfacing, un’esfoliazione profonda che utilizza il laser a CO2, oppure trattamenti a base di alfaidrossiacidi, che servono comunque per esfoliare promuovendo il rinnovamento dell’epidermide e stimolando allo stesso tempo la produzione di collagene nel derma.

C’è poi un altro segreto all’apparenza banale, ma in realtà molto importante, che Angelina Jolie ha: si trucca pochissimo e si strucca benissimo.

In realtà il suo make up è sempre molto minimal – a meno che non abbia eventi importanti, oppure non stia sul set – e quando può evita proprio di truccarsi.

Inoltre sappiamo che ha un make up artist di fiducia, Matin Maulawizada, che usa sulla sua pelle trucchi particolari, che aiutano a non rovinarla a lungo andare.

Altra cosa importantissima è che, come abbiamo anticipato, Angelina Jolie è solita struccarsi benissimo la sera prima di andare a dormire, che è fondamentale per avere una bella pelle, dal momento che i residui di make up possono rovinare la pelle a lungo andare.

Sappiamo che Angelina Jolie in ogni caso è entrata in menopausa precoce, dal momento che ha scelto di sottoporsi ad un intervento preventivo di rimozione di ovaie e tube di falloppio, in quanto portatrice di una mutazione del gene BRCA1, che avrebbe comportato un alto rischio di contrarre il cancro al seno oppure alle ovaie.

Questo però non ha comunque mutato l’aspetto della sua pelle. Il merito? Di antiossidanti, alfaidrossiacidi e retinolo, che aiutano a contrastare gli effetti della menopausa.

In ogni caso, Angelina Jolie ci ha insegnato – anzi, confermato – che quando si tratta di beauty routine l’importante è scegliere la soluzione più giusta per la propria pelle, senza esagerare.