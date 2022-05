Ecco il segno zodiacale più felice di tutto lo zodiaco

Gli astri ci rivelano quale segno dello zodiaco ha il sorriso più grande e sincero di tutti. Lui non sembra sempre felice, lo è davvero.

La felicità potrebbe essere il risultato di un innato modo di essere oppure essere una priorità della propria vita. Essere naturalmente dotati di positività ed ottimismo o fare ogni giorno in modo di esserlo migliora sensibilmente la nostra vita. In tutto lo zodiaco c’è un segno che è particolarmente esperto in fatto di felicità.

Questo segno è solare e non perde mai il sorriso. E’ ottimista di natura ma la sua vita, non è sempre facile, come succede a tutti. La differenza è che lui non si deprime e non rimugina, trabocca di gioia perché la insegue, trova ogni giorno il motivo per sorridere ed essere felice.

E’ il Sagittario il segno più felice di tutti

Ci sono segni zodiacali noti per il loro auto sabotarsi ed altri segni particolarmente ricchi di autostima e poi c’è lui, il segno sempre ottimista, il segno più positivo dello zodiaco!

Il Sagittario sa come coltivare la sua felicità, non sempre ci sono buoni motivi per ridere ma a volte non si vede il lato buono delle cose.

Se sei nato tra il 23 novembre e il 21 dicembre, anche tu possiedi il dono della felicità. Riesci a vedere il bicchiere mezzo pieno e anche quando tutto va storto sei felice di sapere che superare quei momenti difficili ti renderà una persona più forte. L’ottimismo non abbandona mai il tuo animo.

Molto si deve all’influenza di Giove, il pianeta della positività, dell’appagamento e dell’ottimismo, che è il pianeta dominante del Sagittario. I nativi di questo segno non vedono problemi ma opportunità, non vedono difetti ma pregi nelle persone, non provano rancore ma sanno perdonare. Non permettono a niente e nessuno di turbarli, sono superiori. In loro compagnia si sta bene, fanno facilmente amicizia e poi sono estremamente altruisti.

Hanno una energia contagiosa, amano viaggiare, sperimentare, conoscere nuove culture, sono curiosi e grazie al loro sorriso e la loro determinazione, collezionano meritati successi.

Gli astri dicono del Sagittario che sia la prova vivente del positivo che attrae il positivo.