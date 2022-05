I segni che amano il caldo: sei anche tu tra quelli che amano l’estate?

I segni zodiacali che amano il caldo sono tra le persone più felici in questo ultimo periodo: non vuoi scoprire di chi stiamo parlando?

Hai presente l’estate, vero?

Temperature bollenti, sudore dappertutto, afa ed impossibilità anche solo di muoversi. Oh, come ti manca l’inverno con i suoi cappotti, le sue sciarpe ed i suoi cappelli fashion!

Se la pensi così, di certo non sei nella classifica dei segni zodiacali di cui parliamo oggi. Altro che freddo, questi segni più fa caldo e più solo felici: meglio sapere chi siano, onde evitare di prenotare una vacanza insieme a loro!

I segni zodiacali che amano il caldo: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Ehi, non c’è niente di male ad ammettere che, mentre gli altri sudano e soccombono alle temperature bollenti, tu non solo sei felice ma anche letteralmente entusiasta!

Con ogni probabilità ti trovi nella nostra classifica di oggi: quella dei segni zodiacali che amano il caldo!

Abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti quali sono quei segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di amare l’estate o il calore in generale.

Non per niente: se qualcuno dovesse venire in vacanza con voi e soffrire dalla mattina alla sera perché avete scelto di andare nel deserto del Sahara ad Agosto, sarebbe meglio avvertirlo in anticipo, no?

Allora che ne dici: credi di essere nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Aquario: quinto posto

Per gli Aquario i primo momenti di caldo (e anche quelli successivi, tranquilli) sono veramente entusiasmanti.

Questo è il periodo, infatti, in cui la natura è più potente e più bella da vivere e da vedere.

Una manna per gli Aquario che vivono in stretta correlazione con tutto ciò che è naturale!

Anche se fa caldissimo, gli Aquario si sentono felici: possono finalmente godere e ricaricarsi grazie solo ad uno sguardo, cosa che in inverno… non è così scontata!

(Dopotutto non è un caso che gli Aquario siano anche in un’altra classifica dell’oroscopo. Quella dei segni zodiacali più meteoropatici!).

Gemelli: quarto posto

I Gemelli sono dei veri e propri fan del caldo. Quando tutto è buio e freddo ed il sole tramonta alle tre, c’è poco da fare. I Gemelli detestano le condizioni climatiche invernali!

Durante l’estate e la primavera, invece, i Gemelli si sentono di nuovo felici e fiduciosi. Adesso sì che si ragiona! I Gemelli possono rimanere fuori fino a tardi, uscire con tutti i loro amici (e conoscenti) e darsi da fare sotto ogni punto di vista.

Finalmente non si sentono più depressi o stanchi: il caldo li cambia completamente!

Ariete: terzo posto

Anche per gli Ariete i primi caldi sono meravigliosi e mantengono invariata la loro opinione a riguardo per tutta l’estate.

Sappiamo già che gli Ariete possono essere persone particolarmente interessate alle vite degli altri, ai drammi e agli avvenimenti.

Quale momento migliore dell’estate, con i suoi calori, per portare tutto all’aria? All’Ariete, quando fa caldo, tutto sembra possibile.

Gli intrighi si moltiplicano, le persone sono più portate ai drammi e alle sceneggiate: è tutto divertentissimo per gli Ariete!

Leone: secondo posto

Anche i Leone non disdegnano proprio il caldo: un po’ perché quando fa caldo sanno che potranno festeggiare il loro compleanno ed un po’ perché… adorano le temperature bollenti!

Ai Leone piace essere stoici e particolari, soprattutto nel momento in cui gli altri non lo sono.

Ecco che, quindi, il caldo dà loro la possibilità di essere unici e “meglio” degli altri: loro lo adorano e non hanno nessuna paura di mostrarlo!

I nati sotto il segno del Leone sono persone che adorano i primi caldi. Per loro è tutto perfetto: possono vestirsi come vogliono davvero (e non infagottarsi nei vestiti) e tutti gli occhi sono sempre (o quasi) su di loro. Meglio di così!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano il caldo

Inutile anche solo provare a girarci intorno: i nati sotto il segno del Cancro adorano, letteralmente, il caldo!

Per il Cancro amare il caldo è semplice: non solo il caldo arriva insieme al loro compleanno ma è anche un momento dell’anno nel quale il Cancro si sente particolarmente felice e bendisposto.

Un poco lunatici (non a caso i Cancro sono anche nella classifica dei segni zodiacali più lunatici di tutto l’oroscopo), i nati sotto il segno del Cancro sono molto sensibili al tempo e finiscono per diventare veramente depressi con il freddo.

Il caldo, invece, aiuta i nati sotto il segno del Cancro a vedere i lati positivi della vita: ecco perché lo adorano e, a differenza di tutti coloro che vorrebbero strapparsi la pelle di dosso, i Cancro finiscono per fiorire durante i mesi più calorosi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.