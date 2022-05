Giorgia Palmas e Filippo Magnini: salta tutto dopo il matrimonio

Dopo il matrimonio salta tutto all’improvviso. Giorgia Palmas e il neo marito Filippo Magnini hanno dovuto fare una scelta importante. Ecco quale.

Sono passati pochi giorni dal matrimonio più atteso degli ultimi mesi, quello tra il nuotatore pluripremiato Filippo Magnini e la showgirl Giorgia Palmas. Il loro è stato un matrimonio in grande stile: lui impeccabile nel suo smoking tradizionale e lei meravigliosa con abito firmato Atelier Emé che ha messo in risalto la sua naturale classe e eleganza. Una news che è trapelata di recente, però, ha stupito tutti i fan della coppia. Ecco di cosa si tratta.

Un matrimonio davvero molto chiacchierato quello tra Giorgia Palmas e il nuotatore dal fisico statuario Filippo Magnini. Ospiti a Verissimo, i due hanno ammesso di aver dormito davvero poco dopo il matrimonio. “Dopo il matrimonio, che è stato molto emozionante, abbiamo dormito poco perché la festa è durata sino alle 4 del mattino circa”, ha detto la Palmas a una interessata Toffanin. “Abbiamo ballato, ci siamo divertiti, siamo stati tutti insieme con i nostri familiari e amici, io la mattina alle 8 ero sveglia perché la piccolina era in giardino che giocava quindi l’ho raggiunta, quindi abbiamo dormito poco però è stato un risveglio bellissimo”. Una giornata davvero piena di emozioni e tutti stavano già immaginando la destinazione prescelta dalla coppia di neo sposi per la luna di miele. Ma c’è stata una sorpresa a questo proposito.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stupiscono i fan: dopo il matrimonio salta tutto

Nonostante l’emozione di tutti per la recente unione di una delle coppie più amate tra i vip italiani, sembra che il loro viaggio di nozze sia stato annullato. O, perlomeno, rimandato.

Davanti a Silvia Toffanin (ve la ricordate agli esordi a Passaparola?) Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno annunciato che per il momento non hanno in programma nessun viaggio romantico di coppia. Questo sembra essere dovuto ai numerosi impegni professionali e personali dei due. Quest’anno, inoltre, la piccola Sofia (la prima figlia di Giorgia, avuta dall’ex calciatore Bombardini) dovrà sostenere l’esame di terza media e la mamma tiene molto a starle vicino e aiutarla a studiare. Probabilmente, però, si tratta semplicemente di un rinvio. L’intenzione dei neo sposi è infatti quella di festeggiare la loro unione il prima possibile con un viaggio all’altezza delle loro aspettative.

Dopotutto non c’è pericolo che la coppia scoppia. I due stanno insieme da ben quattro anni e hanno una figlia, la piccola Mia. Insomma, si intravede un futuro davvero radioso per questa coppia longeva dello spettacolo e noi non vediamo l’ora di vedere come evolveranno le cose tra loro (e quale sarà la metà del loro viaggio di nozze!)