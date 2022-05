Lilli Pugliese si consola dopo la scelta di Luca Salatino a Uomini e donne

Lilli Pugliese, dopo la scelta e il rifiuto di Luca Salatino a Uomini e donne scompare dai social e si consola così!

Lilli Pugliese è la grande delusa del trono di Luca Salatino. Giunto sul trono di Uomini e donne dopo aver corteggiato Roberta Ilaria Giusti che, il giorno della scelta gli ha preferito Samuele Carniani con cui è oggi felicemente fidanzata, Luca ha concluso il proprio percorso con una scelta che in tanti aspettavano. Dopo mesi di conoscenza, di esterne e di baci, il tronista è arrivato alla fine del suo trono con Lilli Pugliese e Soraia Allam Ceruti.

Nelle ultime settimane sembrava che la scelta sarebbe ricaduta su Lilli con cui, dopo vari alti e bassi, discussioni e litigi vari che avevano anche portato Lilli a lasciare il programma, salvo poi ritornare per provare a conquistare il cuore del tronista che, però, le ha preferito Soraia. Dopo la scelta, come ha reagito Lilli?

Lilli Pugliese torna a Uomini e Donne dopo la scelta di Luca Salatino?

Per Lilli Pugliese e per la maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne, la scelta di Luca Salatino è stata una vera doccia fredda. In tanti, infatti, puntavano su di lei come la corteggiatrice scelta dal tronista romano che, però, ha spiazzato tutti lasciando il programma di Maria De Filippi dove è tornata recentemente Isabella Ricci per annunciare il matrimonio con Fabio Mantovani, con Soraia con cui, nell’ultima fase del programma, il legame non sembrava più quello dell’inizio.

Dopo la registrazione della scelta di Luca, Lilli è scomparsa dai social. L’ex corteggiatrice, infatti, ha pubblicato l’ultimo post lo scorso 25 aprile. Probabilmente tornerà su Instagram tra oggi e domani dal momento che la messa in onda della puntata della scelta è prevista per il 30 maggio.

Tuttavia, l’avventura di Lilli a Uomini e Donne potrebbe non essere totalmente finita. La Pugliese, infatti, è considerata tra i nomi in pole per salire sul trono nella prossima stagione. Durante il suo percorso, Lilli ha conquistato non solo l’affetto del pubblico, ma anche quello di Gianni Sperti e di Maria De Filippi, alle prese con confessioni intime a Uomini e Donne che, esattamente come ha fatto con Luca Salatino, potrebbe decidere di puntare su di lei per il trono rosa della prossima stagione.

A settembre, dunque, tra i nuovi tronisti del dating show di canale 5, ci sarà anche Lilli? Lo scopriremo, probabilmente, a fine agosto quando ricominceranno le registrazioni della trasmissione di Maria De Filippi.