La forma labbra ideale per le donne di 40 anni? Ritornano le Bow Lips!

La forma delle labbra a 40 anni diventa meno definita: per continuare a sentirci bellissime proviamo le Bow Lips!

Negli ultimi anni la forma delle labbra dettata dal make up è andata progressivamente cambiando. Oggi la tendenza principale, seguita soprattutto dalle giovanissime, prevede la quasi totale cancellazione dell’arco di Cupido!

L’arco di Cupido è il piccolo triangolo rovesciato al centro del labbro superiore. Si chiama in questo modo perché la sua forma ricorda quella di un arco e, in particolare, quello con cui il dio dell’amore scagliava le frecce che facevano innamorare.

Questo minuscolo triangolo è in grado di definire in maniera molto marcata la forma delle labbra e addirittura l’aspetto generale del viso di una persona.

Dal momento che negli ultimi anni sono andate di moda labbra sempre più gonfie l’Arco di Cupido ha finito con l’essere sempre meno accentuato, o addirittura cancellato con il make up.

Cancellando l’arco di Cupido, cioè tirando una linea quasi orizzontale tra i due “spigoli” delle labbra, si finiscono per guadagnare millimetri preziosi che fanno apparire il labbro superiore più voluminoso.

Si tratta però di un make up che non rende giustizia alla forma delle labbra, le quali finiscono inevitabilmente per assomigliare a due salsicciotti. Ecco allora che ritornano le Bow Lips!

Perché le Bow Lips sono il trucco labbra ideale per le donne di 40 anni?

Intorno ai 40 anni la pelle del viso è ormai diventata matura. Questo significa che, purtroppo il viso perde di tono, luminosità e definizione.

Questo accade perché il viso diventa più lungo poiché la pelle tende a “scendere” verso il basso. Purtroppo anche le labbra perdono di turgore e definizione, con il risultato che diventano più piatte, più sottili e meno sporgenti.

Se dopo i 40 anni si cominciano a truccare le labbra come prevede la moda del momento, cioè coprendo l’arco di Cupido per guadagnare millimetri, le labbra perdono di espressività.

L’effetto finale sarà infatti quello delle labbra rifatte, senza particolari angoli e curve, quasi dritte.

Considerando poi che si utilizzerà probabilmente la tecnica overline per far apparire le labbra più grandi è estremamente probabile che si ottenga il classico effetto mascherone che non ci fa apparire più giovani e nemmeno più belle.

Ecco allora che la scelta migliore per il trucco labbra dopo i 40 anni sono le Bow Lips. Questo particolare make up ha proprio lo scopo di accentuare tutte le curve delle labbra e definirne la forma il meglio possibile.

Il nome di questo make up deriva proprio dalla parola “bow”, cioè “arco”, con chiaro riferimento all’arco al centro del labbro superiore.

L’obiettivo è sottolineare il triangolo rovesciato al centro delle labbra per conferire ad esse più sinuosità ed espressività.

Naturalmente sarà importantissimo realizzare un contorno labbra perfettamente simmetrico. Per farlo senza sforzi (e senza combinare pasticci) esiste il famosissimo “trucco della X”, molto utilizzato anche dalle VIP e dai make up artist.

Consiste nel cominciare il trucco labbra partendo dal tracciare una x in corrispondenza dell’arco di Cupido, quindi definire gli angoli e sottolineare il centro del labbro inferiore. Dopo aver realizzato con precisione questi piccoli segmenti bisognerà semplicemente unirli per realizzare un contorno labbra simmetrico e sensuale.

Per accentuare le curve, quindi compensare la perdita di tono e di definizione, si può anche lavorare sugli angoli laterali della labbra, creando l’effetto lip wings.

Questa particolare tecnica è molto utile per correggere la forma delle labbra all’ingiù, ma è perfetta anche per cambiare leggermente la forma delle labbra normali in maniera da farle apparire più “sorridenti”, con curve più accentuate e quindi un’espressione più sensuale.

I colori ideali per realizzare un impeccabile trucco bow lips sono quelli particolarmente intensi e molto definiti. Il rossetto rosso, che sta attraversando un nuovo momento di gloria, è di certo una delle scelte vincenti. Se invece il rosso proprio non ci va a genio si può optare per un rossetto marrone o per un bellissimo rossetto color malva come ha fatto Kylie Jenner. La beauty influencer ha scelto proprio questo colore per un total look davvero elegante che potrebbe essere la carta vincente del make up di questa primavera.