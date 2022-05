Il bianco è il colore chic dell’estate! Scopri 5 capi da avere in questo colore

Il bianco in estate è il colore sinonimo di chic ed eleganza! Non c’è niente di meglio che indossare un look total white nelle giornate afose estive. Ma quali sono i 5 capi da avere assolutamente? Scopriamolo insieme!

Realizzare dei look che siano al passo con le tendenze ma che siano anche comodi in estate non è di certo una passeggiata. Siamo sempre affannate dagli impegni giornalieri, ancora di più quando il caldo e l’afa ci si mettono per scoraggiarci. Esiste però un colore che se usato nel modo corretto può donarci perle di stile in estate. Quale? Il bianco! Questo è il colore più chic e facile da utilizzare durante la stagione calda. Vuoi scoprire come utilizzarlo? Partendo dai 5 capi di color bianco da avere necessariamente in estate!

In inverno non facciamo altro che dire che vogliamo le giornate calde dell’estate, in estate invece non chiediamo altro che un po’ di fresco!

Purtroppo è così, quando fa troppo freddo o troppo caldo difficilmente riusciamo a resistere alle temperature e a realizzare look che siano al passo con le tendenze, perché l’unica cosa che ci importa è indossare abiti che ci proteggano dalle temperature troppo alte o troppo basse.

Prendiamo in considerazione la stagione estiva. All’inizio è tutto bello: i colori, le fantasie, i tessuti lavorati. Poi però il caldo ci assale e l’unica cosa di cui abbiamo veramente bisogno solo gli outfit leggeri. Che siano belli poco ci importa, la cosa fondamentale è che siano confortevoli!

Però esistono dei modi semplici per non lasciare del tutto da parte la moda in estate. Quali sono? Uno sicuramente riguarda la scelta dei colori. Esiste un colore che in estate è sinonimo di tendenza. Quale? Il bianco! Vediamo insieme quali sono i 5 capi che non dobbiamo dimenticarci in estate!

Il bianco in estate è tendenza! Con i 5 capi must-have di questo tono sarai al top!

Blusa, camicia over, gonna, abito e sandalo: questi sono i 5 capi da avere di color bianco. Ma come indossarli? Scopriamolo!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 5 capi da avere questa estate di color bianco:

blusa : una maglia morbida, con maniche a sbuffo o tessuto volant è quello che ti serve in estate. Una blusa del genere puoi abbinarla su tutti i pantaloni, ed è adatta sia per occasioni casual che più formali come in ufficio.

: una maglia morbida, con maniche a sbuffo o tessuto volant è quello che ti serve in estate. Una blusa del genere puoi abbinarla su tutti i pantaloni, ed è adatta sia per occasioni casual che più formali come in ufficio. camicia : non c’è niente di più evergreen della camicia oversize bianca. Da avere sempre nell’armadio a portata di mano, per chiudere tutti i nostri outfit.

: non c’è niente di più evergreen della camicia oversize bianca. Da avere sempre nell’armadio a portata di mano, per chiudere tutti i nostri outfit. gonna : dritta, midi e a vita alta, ecco come deve essere la gonna nell’estate 2022. Ancora meglio se bianca! A proposito, Ami le gonne? Allora scegli tra queste ed evita l’errore di stile!

: dritta, midi e a vita alta, ecco come deve essere la gonna nell’estate 2022. Ancora meglio se bianca! A proposito, Ami le gonne? Allora scegli tra queste ed evita l’errore di stile! abito : un abito maxi dress bianco è ciò che i serve in vacanza al mare. Può essere indossato come copricostume o come abito da giorno. Bisogna sempre averlo in valigia.

: un abito maxi dress bianco è ciò che i serve in vacanza al mare. Può essere indossato come copricostume o come abito da giorno. Bisogna sempre averlo in valigia. sandali: e poi come chiudere tutti i nostri look in estate? Con un sandalo bianco. Meglio ancora se stringato e con il tacco basso e a spillo!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più fashion di sempre, quella targata CheDonna che ha visto come protagonisti i 5 capi di color bianco da avere nell’armadio questa estate.

Alla prossima guida di stile! Per non perdere nessuna fashion news