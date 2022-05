Non spenderai più di 50 euro per essere alla moda con questi 5 capi

La primavera sta ormai per terminare e lascerà il posto all’estate e a tutte le mode che questa porta con sé, ma per essere trendy senza spendere cifre astronomiche, ecco 5 capi del momento a meno di 50 euro.

La moda di quest’estate ci sorprenderà con effetti speciali, questo ormai è chiaro a tutti.

Tra ritorni, nuovi arrivi, reminiscenze del passato, possiamo aspettarci di tutto e di tutto sta avvenendo.

Che siano jeans a vita bassa, scarpe con la punta quadrata, gonne plissettate, tutti gli outfit che compongono la moda estate 2022 potranno dare vita ad outfit che lasceranno tutti a bocca aperta.

E poi c’è la questione dei colori da non tralasciare. Quali sono quelli su cui dovremo puntare? L’arancione, ad esempio, la nuance preferita dalle celeb di tutto il mondo, che apre le porte al mondo dei toni accesi.

Ma anche il marrone, la sua antitesi, è la faccia cupa della stagione ed entra di prepotenza in tutti i look minimal che possiamo ricreare.

E poi, parlando di fantasie, non possiamo non citare le righe. Adatte ad una riunione in ufficio, ad una giornata in città, ad una serata elegante, possono diventare le nostre migliori alleate per riproporre outfit bonton.

Detto ciò, abbiamo parlato di quali sono i capi dell’estate, ma non abbiamo specificato che possiamo tranquillamente e senza troppi sforzi trovarne una versione economica. Ecco quindi 5 capi del momento a meno di 50 euro.

I 5 capi del momento a meno di 50 euro

L’estate 2022 è ormai alle porte e dobbiamo iniziare ad attrezzare il nostro guardaroba per renderlo a portata di outfit ricercati.

Ma possiamo farlo senza spendere un patrimonio? Certo. Ecco quindi i capi del momento a meno di 50 euro.

A proposito di moda low cost, ecco anche altri 5 capi economici trendy.

Cardigan all’uncinetto

Quando la crochet mania incontra la moda Y2K dei cardigan corti, accade qualcosa di magico.

Spunta fuori così un capo – che troverai Su Shein a soli 11 euro – glamour, trendy, casual al punto giusto, dai cenni boho – chic. Quando sfoggiarlo? Di giorno, ad esempio, con zeppe e shorts di jeans.

Stampe animalier

L’animalier non è mai passato di moda e mai passerà. Questa infatti è una stampa che sa sempre rinnovarsi, trovare il giusto equilibrio tra eccesso e sobrietà, collocarsi esattamente a metà strada tra sensualità ed eleganza.

Abbiamo imparato ad amarlo negli anni, ad idolatrarlo ed è entrato nella nostra wishlist (e ci è rimasto).

Lo abbiamo acquistato, indossato, ma anche temuto: se non indossato nel modo giusto, può ritorcersi contro di noi.

Sappiamo che l’animalier ha diverse sfumature e quelle che andranno di moda per tutta l’estate sono la zebrata e la tigrata.

Rientra nella sua seconda declinazione questo abito – acquistabile su Shein costa solo 12 euro – che diventa perfetto soprattutto se indossato di sera con dei sandali con tacco a spillo.

Top con allacciatura dietro il collo

Ci sembra di aver già visto i top allacciati dietro al collo. Ed in effetti è così: li abbiamo potuti ammirare negli anni ’90 e adesso stiamo ricominciando a farlo.

Che sia geometrico, cropped, colorato, questo capo resta estremamente versatile e può diventare protagonista di outfit molto diversi tra loro.

Ad esempio questo top – che su Shein costa soli 7 euro – può essere utilizzato di giorno con un jeans oppure un pantalone bianco skinny, ma anche di sera, con una minigonna colorata, oppure una gonna a tubino e scarpe con tacco a spillo.

Scarpe con plateau

Queste sono le scarpe più amate dalle celeb – chiediamo a Blake Lively cosa ne pensa, ad esempio – e sono anche tra le più acquistate online attualmente.

Le hanno proposte gli stilisti più famosi del mondo (primo tra tutti Valentino nella sua versione rosa shocking): queste scarpe restano le calzature emblema dell’estate.

Con cosa le possiamo abbinare? Con un wrap – dress, un abito a tubino, una minigonna ed un crop top. Le opzioni possono essere tantissime.

La cosa positiva è che possiamo avere tutto questo andando su Shein ed acquistandole a soli 30,25 euro.

Sandali platform

Altro emblema di estate, la moda di questa stagione impone a tutte le fashion addicted di avere almeno un paio di sandali platform nella loro scarpiera.

Stilosi, casual – chic, sono il tipico capo per chi vuole apparire “alla mano”, ma essere pur sempre ricercata.

Con cosa possiamo indossarli? Con un vestitino leggero semplice, ad esempio, per uscire di giorno, oppure con un abito a campana di sera.

E c’è di più, perché queste calzature nello specifico sono più che economiche. Infatti su Shein costano 26,25 euro.